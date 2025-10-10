Качество жизни улучшается

Здравоохранение
52
Лаура Казихан

В селе Маржанбулак, что в Алгинском районе Актюбинской области, построили современную амбулаторию за счет возвращенных активов.

фото пресс-службы Премьер-министра РК

Медицинское учреждение возведено в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения», инициированного Главой государства. На его строительство было направлено 190 млн тенге из Специального государственного фонда.

Еще совсем недавно жители Маржанбулака обращались за медицинской помощью в сельскую амбулаторию, которая располагалась в небольшом типовом здании 1991 года постройки. Десять медработников вели прием в тесных неприспособленных помещениях.

Теперь ситуация кардинально изменилась. Современная амбулатория, открытая в октябре этого года, рассчитана на 45 посещений в смену и оснащена новым оборудованием для оказания первичной медико-санитарной помощи. Здесь есть просторные кабинеты врачей, процедурные и смотровые комнаты, а также помещение для профилактических осмотров. Для медперсонала созданы комфортные условия работы, что особенно важно для сельских специалистов.

Новая амбулатория обслуживает около 3,5 тыс. жителей Маржанбулака и еще 1,5 тыс. человек из близлежащих сел Кайындысай, Коктогай и Каракудык.

Всего в Актюбинской области за счет средств фонда реализуется 11 проектов в сфере сельского здравоохранения. Четыре из них уже введены в эксплуатацию, строительство семи продолжается.

Благодаря таким проектам медицинская помощь становится ближе, а качество жизни сельчан – на порядок выше.

#медицина #Актюбинская область #строительство #амбулатория

