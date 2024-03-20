Как борются с финпирамидами в Казахстане

Мошенничество
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Дана Аменова
Корреспондент

В АФМ рассказали о некоторых способах вычисления мошеннических проектов, сообщает Kazpravda.kz    

Фото: Kazpravda.kz / АдильбекТауекелов

Как уточняется, по поручению председателя АФМ Дмитрия Малахова запущен специальный проект «Противодействие финансовым пирамидам». Главная цель - сокращение жизненного цикла мошеннических проектов и числа вовлеченных в них вкладчиков. Для этого осуществляется анализ соцсетей с использованием IT инструментов.

— В текущем году на блокировку направлено почти тысяча ссылок на сайты и аккаунты с признаками финансовых пирамид с охватом аудитории в 600 тысяч граждан. Только за последние полгода в сети интернет выявлено 36 финансовых пирамид. По ним установлено 200 чатов в WhatsApp, Telegram и Instagram. На сегодня уже заблокировано 182 чата, предотвращены дальнейшие финансовые потери 126 тыс. граждан. По 7 крупным иностранным проектам с 73 тыс. аудиторией начаты досудебные расследования (Eolus, Ниса, GPIBS, Дари получай, Чароит, Carhomi, Beefre). По одной финансовой пирамиде уже вынесен приговор суда, — говорится в официальном сообщении.

Кроме того, для их полной ликвидации агентство проинформировало партнеров по СНГ, где находятся возможные организаторы финпирамид.

Взаимодействие со странами-партнерами стало возможным благодаря созданию по инициативе АФМ специальной рабочей группы при координационном совете органов налоговых (финансовых) расследований стран СНГ.

— Финансовые пирамиды все еще представляют собой одну из наиболее опасных моделей криминального проявления в сфере финансовых инвестиций. Их распространение подрывает финансовое положение наших граждан. Люди попадают в долговые ямы, берут неподъемные кредиты, идут на совершение преступлений и суицид. Все это приводит к социальному напряжению в обществе, а преступные элементы продолжают наживаться на этом, — отмечают в агентстве.  

Также в АФМ предупредили, что за создание финансовой пирамиды предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

 

 

#АФМ #мошенничество #борьба #финпирамиды

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