На госслужбу в Казахстане привлекут новых управленцев

Об этом президент сообщил во время своей инаугурации.

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Во время своего выступления на церемении инаугурации Токаев рассказал, как на государственную службу будут приквлекать новых управленцев, передает Kazpravda.kz.

"Мы обязаны построить эффективное государство, отвечающее запросам граждан и требованиям времени. Это историческая по своему масштабу задача. На государственную службу привлечем новых управленцев из реального сектора, прошедших отбор в соответствии с принципами меритократии и открытой конкуренции. Активно задействуем членов Президентского кадрового резерва. Наше главное богатство – это люди", – озвучил глава государства.

Токаев отметил, что поэтому крайне важно создавать все условия для благополучия граждан.

"В своем развитии наша страна будет в основном рассчитывать на собственные силы, но в то же время активно развивать международное сотрудничество в различных областях, включая привлечение прямых иностранных инвестиций", – дополнил президент РК.