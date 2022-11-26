На госслужбу в Казахстане привлекут новых управленцев

Об этом президент сообщил во время своей инаугурации.
Во время своего выступления на церемении инаугурации Токаев рассказал, как на государственную службу будут приквлекать новых управленцев, передает Kazpravda.kz.
"Мы обязаны построить эффективное государство, отвечающее запросам граждан и требованиям времени. Это историческая по своему масштабу задача. На государственную службу привлечем новых управленцев из реального сектора, прошедших отбор в соответствии с принципами меритократии и открытой конкуренции. Активно задействуем членов Президентского кадрового резерва. Наше главное богатство – это люди", – озвучил глава государства.
Токаев отметил, что поэтому крайне важно создавать все условия для благополучия граждан.
"В своем развитии наша страна будет в основном рассчитывать на собственные силы, но в то же время активно развивать международное сотрудничество в различных областях, включая привлечение прямых иностранных инвестиций", – дополнил президент РК.