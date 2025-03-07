Как дружат женщины

В преддверии Международного женского дня, женщины, каждая из которых состоялась в своей профессиональной деятельности, поделились сокровенными мыслями о дружбе

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Чаще всего женщин объединяют общие интересы, заботы, цели и взгляды на жизнь. При этом, как и в любых отношениях, они сталкиваются с трудностями в дружбе. Это могут быть ложные ожидания, незрелость личности или смена жизненных обстоятельств. Часто подруги теряют связь, когда кто-то из них становится женой и мамой, интересы и заботы начинают разниться и на какое-то время дружба и связь обрывается. Так считает руководитель проектов АО «ЦЭФ» Анар Магзумова.

По ее мнению, умение дружить – врожденное качество.

«У моей дочери очень сильно развита эмпатия, у нее много друзей и ей очень легко заводить новые знакомства. Думаю, что это передалось ей от меня. Но считаю, что навык уметь дружить необходимо развивать. Как и уметь выстраивать любые другие отношения. Заботиться о друге, поддерживать связь, интересоваться его жизнью», – сказала она.

Анар признается, что на тему дружбы у нее возникают такие вопросы, как «Кто мой настоящий друг?», «Бывает ли он вообще?», «И нужен ли он?», «Не преувеличено ли значение дружбы?». С недавних пор Анар обнаружила в себе парадоксальную мысль о том, что, чем выше уровень развития личности, тем меньше у нее друзей.

На взгляд начальника отдела в KASE Айгуль Жуматаевой, для того, чтобы дружба сложилась, должно сойтись множество факторов – схожие ценности, чувство юмора, прожитый опыт, духовная близость. Важны и вещи, которые поддерживают начавшуюся дружбу.

«Дружба – это вклад каждой стороны. Кто-то вносит в дружбу логику и практичность, кто-то духовность, кто-то легкость и юмор, баланс может абсолютно разный. Нарушение баланса иногда может приводить к завершению дружбы, и это нормально. На каждом этапе жизни мы можем нуждаться в разных вещах. Я не считаю, что настоящие друзья – это только те, с кем ты дружишь с детства (школа, вуз)», – убеждена Айгуль.

В детстве люди находят друзей по интересам, конфликтуют, мирятся, учатся уважать чужие границы и мнение. Так же и во взрослой жизни.

«Однако меняются ценности, точнее, приоритеты, появляется больше осознанности в дружбе. Но и много условностей – ты уже не можешь сказать, как в детстве «все, я с тобой не играю». В детстве мы более непосредственны и честны в дружбе», – считает она.

Для Айгуль пока актуальным остается вопрос о том, что делать, когда люди перерастают дружбу, но при этом ценят все то, что было. «Можно ли этим пожертвовать, потому что уже нет общих интересов, либо продолжать поддерживать отношения, потому что есть благодарность к прошлому?» – рассуждает она.

Адвокат Кундыз Утебекова убеждена, что отказываться от дружбы стоит, если человек оказался токсичным.

«Раньше я терпела, списывала на индивидуальность характера. Потом я подумала: она позволяет себе в отношении меня показывать свой характер, это неуважение. Я не хочу этим омрачать свою жизнь, ведь очень много приятных людей, которые хотят со мной общаться», – сделала вывод она.

Также в ее жизни был отказ от дружбы с подругой детства.

«У меня была детская подружка, а потом по мере взросления мы стали часто ссориться. У нас появились разные интересы. Это ее расстраивало, и она хотела меня подчинить себе. А я такой человек, который не позволит в отношении себя помыкание, манипуляции. Я за win-win, когда обеим сторонам интересно», – сказала она.

Кундыз добавила, что если дружба себя исчерпала, она просто ждет, когда человек постепенно сам отойдет на другой план. Но она готова действовать безальтернативно, если кто-то выходит за рамки приличия, нарушает границы, оскорбляет.

Адвокат рассказала, в какую дружбу не верит.

«Я не верю в дружбу между мужчиной и женщиной, но при этом верю в дружбу между мужчинами и, конечно, я верю в женскую дружбу. У меня есть очень близкие подруги – мы делимся своим самым сокровенным, я получаю большую поддержку от них в трудную минуту. В любых взаимоотношениях человеческих один получает выгоду от другого. Она может состоять в том, что твоя подруга обладает качествами, которых у тебя нет. Тебе интересно у нее поучиться, узнать интересную мысль», – пояснила она.

Раньше считалось, что если с тобой хотят общаться, чтобы ты помог войти в какую-то среду, то человек меркантильный.

«Но я к этому очень положительно отношусь. К примеру, подругам рассказываю о своих достижениях, тяну вперед, зову путешествовать. Недавно одна из них поехала учиться в 40 лет в США. Это ее первое самостоятельное путешествие. Считаю, что я оказала посильный вклад в ее решение», – рассказала Кундыз.

Независимый PR-специалист Асель Алимханова тоже верит в женскую поддержку. По ее мнению, поддержка – это не про количество людей, а про качество связи: бывает, что рядом сотни знакомых, но по-настоящему услышать могут единицы.

«Для меня это дети, родители, семья, это близкие друзья и, что очень важно, сильные женщины в профессии. Я очень верю в женскую поддержку. Например, когда мы организовывали PR OLIVIE, столько женщин из индустрии подключились без лишних вопросов просто потому, что хотели сделать что-то крутое вместе. И это не про конкуренцию, а про желание, чтобы все росли», – поделилась она, добавив, что соперничество – это просто миф, который удобно продвигать.

Асель уверена, что, когда сильная женщина видит сильную женщину, ей хочется не соперничать, а объединиться. Для нее ценные качества в работе и дружбе во многом совпадают: искренность, доброта, ответственность и эмпатия. Она считает, что если дружба настоящая, никакая работа её не сломает.

«Я работала с друзьям – с теми, кто был мне очень близок, и это всегда либо выходило в крутые проекты, либо быстро показывало, кто есть кто. Если человек честен, открыт и не играет в какие-то странные игры, с ним легко и приятно. Я видела в профессии очень умных людей, но без души, и это всегда чувствуется. С таким человеком ты можешь построить деловые отношения, но дружбы не получится», – призналась она.

Вице-президент Назарбаев Университет Асель Увалиева рассказала, что с возрастом ее круг настоящих друзей уменьшился, хотя в начале карьеры ей было важно количество.

«К своим 40 годам я понимаю, что лучше небольшое количество друзей, но самых верных, которые смогут радоваться твоим успехам и твоему счастью. Таких людей много не бывает», – думает она.

Своим близким друзьям она всегда старается помочь всем, чем может и считает это своей ответственностью. Асель имеет разнообразный круг подруг – от домохозяек до женщин-лидеров.