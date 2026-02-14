Этот эпизод – повседневная работа интеллектуальной платформы «Айқын», которая в режиме реального времени контролирует безопасность во всех государственных школах города. Система сертифицирована КНБ, использует закрытые каналы связи и интегрирована с коммуникациями Центра оперативного управления полиции.

Искусственный интеллект различает игру и агрессию, распознает драки, выявляет оружие, фиксирует проникновение в запретные зоны – на чердак, в подвал или служебные помещения. При отклонении от нормы сигнал автоматически поступает в полицию. Появление вооруженного человека на территории школы мгновенно отразится в системе оповещения.

Школа-гимназия № 1 им. А. С. Пушкина – пример того, как цифровые инструменты становятся частью повседневной управленческой практики. Здесь технологии – не демонстрация инноваций, а рабочий механизм.

В здании установлено около 180 камер: в классах, коридорах, на входах и по периметру. В масштабах города смонтировано 10 400 новых камер, объединенных с 5 000 ранее действовавших. Однако безопасность – лишь один из элементов цифровой трансформации.

– Система позволяет отслеживать посещаемость и контро­­лировать качество обучения, – рассказывает директор школы-гимназии Анар Аманкулова. – Администрация в режиме реального времени видит полную картину: количество учеников в здании, статистику опозданий, распределение нагрузки педагогов. Достаточно одного нажатия, чтобы получить данные по сменам или по каждому классу. С утра у нас обучаются более 1 300 детей в 52 класс-комплектах – и вся информация отображается на цифровой панели управления.

Цифровизация затронула и школьное питание. Аппаратно-программный комплекс Alaqan mektep учитывает посещение столовой по биометрии ладони. Ученикам больше не требуется перекличка – достаточно приложить руку к сканеру.

Такая система исключает приписки и фиктивные порции. По итогам 2025 года экономия бюджетных средств составила 540 млн тенге, а с начала проекта – порядка 600 млн тенге. Цифровой учет позволил точно определить, сколько детей действительно получают бесплатное питание, и оптимизировать расходы без сокращения социальных гарантий. Оплата производится строго по факту – за реально предоставленные обеды.

Одной из наиболее чувствительных сфер остается кадровая политика. В Шымкенте ее цифровой контроль ведется через тарификационную базу Sana, которая охватывает более 34 тыс. сотрудников образовательных организаций. Система выявляет превышение учебной нагрузки, скрытые вакансии и необоснованные надбавки. Цифровой аудит, к примеру, показал случаи начисления доплат за проверку тетрадей по музыке и физкультуре. Кроме того, были обнаружены так называемые «мертвые души» – сотрудники, числящие­ся в штате, но фактически не работающие.

Использование ИИ в управлении системой образования означает не только дисциплину, но и более справедливое распределение ресурсов: нагрузка фиксируется объективно, а бюджетные средства становятся прозрачными.

Переход к новым стандартам обеспечило внедрение интеграционной платформы QARQYN. Она охватывает все уровни образования – от дошкольного до дополнительного – и объединяет кадровые, финансовые и управленческие процессы. Платформа интегрирована с действующими информационными системами и соответствует требованиям информационной безопасности.

Серьезные изменения коснулись и сферы дополнительного образования. Ваучерная система финансирования позволила повысить качество занятий в кружках и одновременно сэкономить 1,8 млрд тенге. После анализа были исключены необоснованные начисления, а средства перераспределены эффективнее. Для родителей это означает прозрачность выбора секций и уверенность в том, что финансирование действительно идет по назначению.

На модернизацию образовательной системы направлено почти 6 млрд тенге. Уже сегодня город фиксирует обратный эффект: сокращение приписок, выявление нарушений, оптимизацию расходов и усиление безопасности.

Шымкент формирует модель, в которой цифровизация – не разовая акция, а инструмент системных изменений. На примере школы-гимназии № 1 им. А. С. Пушкина видно, что технологии становятся не дополнением к образовательному процессу, а его фундаментом – управляе­мым, прозрачным и подкрепленным данными.