Как избежать ошибок в выборе антибиотиков и почему важен анализ на чувствительность

Здравоохранение
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Венера Баталова
корреспондент

Антибиотики — мощное средство в борьбе с инфекциями, но их неправильное использование приводит к серьезным последствиям, включая устойчивость бактерий.

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Как избежать этой проблемы и почему так важно перед лечением проводить анализ на чувствительность? На эти вопросы отвечает Дария Мусабаевна Азимбаева, специалист в области здравоохранения.

— Дария Мусабаевна, резистентность к антибиотикам — это проблема, с которой сталкиваются во всем мире. Расскажите, пожалуйста, почему так важно подбирать антибиотики грамотно и какие последствия могут возникнуть при неправильном их назначении?

— Действительно, антибиотикорезистентность стала глобальной проблемой, так как бактерии со временем приобретают устойчивость к препаратам, и это делает инфекционные заболевания всё труднее поддающимися лечению. Это происходит по нескольким причинам, и одна из основных — неправильное назначение антибиотиков или их самостоятельный прием без предварительного анализа.

Каждый организм уникален, и микрофлора у всех разная, поэтому у одного человека бактерии могут быть чувствительны к определенному препарату, а у другого — нет. Когда антибиотик назначается без учета конкретного возбудителя, это может не только снизить эффективность лечения, но и способствовать тому, что бактерии вырабатывают “иммунитет” к препарату. В итоге они становятся устойчивыми, и инфекцию становится все сложнее контролировать.

К тому же антибиотики имеют свои побочные эффекты. При их применении гибнут не только патогенные бактерии, но и полезные микроорганизмы, которые поддерживают наш иммунитет. Если антибиотик не подходит, он может навредить организму, уничтожая полезную микрофлору и оставляя возбудителя заболевания нетронутым. Это создает риск возникновения дисбактериоза, ослабления иммунитета и может привести к осложнениям болезни.

Именно поэтому важно проводить анализ на чувствительность к антибиотикам, чтобы врач мог подобрать препарат, который будет эффективен именно для вашего случая. Такой анализ помогает сделать лечение точечным и избежать нежелательных последствий для организма.

— Значит, анализ на чувствительность — это как точечный удар?

— Точно! Благодаря этому анализу врач может действовать прицельно и избегать случайных назначений. Исследование помогает:

• выбрать препарат, который наиболее эффективен против конкретных бактерий;

• предотвратить устойчивость, особенно если антибиотики принимаются повторно;

• заменить препарат в случае, если у пациента возникла аллергическая реакция.

Анализ на чувствительность позволяет врачу увидеть, какие антибиотики будут работать в вашем случае. Это особенно важно при лечении хронических инфекций, когда неправильное назначение может привести к серьезным осложнениям.

— Какой материал используется для такого анализа?

— Материалом для исследования может быть мокрота, моча, слюна, кал, а также мазки из горла, влагалища или уретры. В каждом случае выбор зависит от места инфекции. Это помогает врачам получить точную информацию о том, как бактерии реагируют на разные антибиотики, и избежать назначения препарата, который может оказаться бесполезным или даже вредным.

— Как же проводится сам анализ?

— Один из самых популярных методов — диско-диффузионный метод, но мы используем также автоматизированную систему Vitec Compact. Это более современный подход, позволяющий сократить время получения результатов и повысить их точность. Врач, получив такие данные, может выбрать оптимальную терапию, зная, что назначенный антибиотик будет эффективен.

— Дария Мусабаевна, а что бы вы посоветовали читателям, чтобы избежать развития устойчивости к антибиотикам?

— Прежде всего, антибиотики нужно принимать только по назначению врача. Есть несколько простых, но важных рекомендаций:

• Ведите личный “дневник антибиотиков”: записывайте, какие препараты принимали, в какой дозировке и сколько дней. Это поможет врачу в будущем.

• Соблюдайте режим приема: если назначено три раза в день, то это ровно каждые 8 часов. Два раза в день — через 12 часов. Это не случайные цифры, а важное правило, чтобы поддерживать нужную концентрацию лекарства в организме.

• Не меняйте дозировку самостоятельно и не прекращайте лечение раньше времени — это может привести к рецидиву инфекции и усилению устойчивости бактерий.

• И, наконец, не делитесь своими антибиотиками с другими. У каждого пациента своё заболевание и свои бактерии, к тому же есть риск неправильного использования и осложнений.

Антибиотики — это мощное оружие, но только в умелых руках. — Дария Мусабаевна, спасибо за ценные рекомендации!

— Пожалуйста! Пусть каждый запомнит: антибиотики — это мощное оружие, но только в умелых руках.

#препараты #анализы #антибиотики

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