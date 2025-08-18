Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Нацбанка, годовая инфляция в стране составила 11,8%. Ускорение зафиксировано в 12 регионах, замедление - в 7, а сохранение на прежнем уровне - в 1 регионе, сообщает Kazpravda.kz

Цены на продовольственные товары в июле составили 11,2% в годовом выражении (в июне – 10,6%).

Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Акмолинской области (14,0%), а минимальный – в Алматы (8,8%).

По итогам июля рост цен на непродовольственные товары составил 9,5% в годовом выражении (в июне – 9,4%).

Максимальное значение зафиксировано в Абайской области (12,2%), минимальное – в Павлодарской области (7,0%).

Темп роста цен на платные услуги в июле замедлился до 14,9% в годовом выражении (в июне – 16,1%). Вместе с этим значительно ниже общереспубликанского уровня рост цен отмечен в Мангистауской области (9,3%).

В июле рост месячной инфляции по стране составил 0,7%.