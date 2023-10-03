Как наказали жителя Темиртау, умышленно заражавшего женщин ВИЧ

Прокурор просил лишить его свободы сроком на 6 лет 8 месяцев.

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Темиртауский городской суд рассмотрел на закрытом судебном заседании уголовное дело в отношении гражданина С. по ч. 3 ст. 118 УК РК "Заражение другого лица ВИЧ лицом, знавшим о наличии у него этой болезни", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд установил, что обвиняемый знал об уголовной ответственности за распространение, заражение другого человека ВИЧ/СПИД, но несмотря на это, вступал в половые контакты без использования средств предохранения.

"Гражданин С., более 10 лет достоверно зная о своем заболевании вирусом иммунодефицита человека, вступал в половые контакты без использования средств предохранения, о своем заболевании половым партнерам не сообщал. Вина подсудимого подтверждается его частично признательными показаниями, показаниями потерпевших и материалами дела", - сообщили в суде.

Прокурор просил лишить его свободы сроком на 6 лет 8 месяцев.

По информации пресс-службы, санкция ч. 3 ст. 118 УК РК предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет.

"При назначении наказания суд признал смягчающим вину обстоятельством наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка. Приговором суда С. осужден к 6 годам 6 месяцам лишения свободы, с отбытием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - добавили в пресс-службе.