В Казахстане за последнюю неделю зарегистрировали 142,5 тысяч случаев ОРВИ, что на 13% ниже уровня заболеваемости за аналогичный период прошлого года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В сентябре зарегистрировано более 593 тысяч случаев ОРВИ, отмечается снижение в 1,4 раза.

С начала эпидемического сезона выявлено 3 лабораторно подтвержденных случая гриппа А(H3N2). Для вакцинации против гриппа уязвимых групп населения закуплена вакцина против гриппа в объеме 2,1 млн доз, которая содержит штаммы, зарегистрированные в текущем сезоне. В республике привито против гриппа 1 158 965 человек, или 50% от подлежащего контингента, вакцинация продолжается.

Врачи рекомендуют избегать посещения мест массового скопления людей, особенно в закрытых помещениях; регулярно проветривать и увлажнять воздух в жилых и рабочих помещениях; использовать антисептики или дезинфицирующие салфетки для обработки рук. А также ограничивать контакт с заболевшими, обеспечивать их изоляцию; при первых признаках заболевания оставлять детей дома и не направлять их в школы и детские сады; при ухудшении самочувствия своевременно обращаться за медицинской помощью, не заниматься самолечением.