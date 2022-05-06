Как обстоят дела в казахстанском фехтовании, рассказал главный тренер

Национальная сборная страны по фехтованию сегодня конкурентоспособна на мировом спортивном пространстве. Об этом свидетельствует и недавно завоеванное на французском этапе Кубка мира второе место казахстанским шпажистом Русланом Курбановым.

Это «серебро» – вполне ожидае­мый результат для казахстанского спортсмена, ведь он еще до начала пандемии отмечался высокими результатами на этапах Кубка мира. Во Франции, по словам специалистов, Руслан, исходя из своего уровня и подготовки, вполне бы мог взять и «золото». Но на самих стартах, как это часто бывает, большую роль играет Его Величество Случай.

Стоит сказать, что еще несколько лет назад казахстанское фехтование ощущало крайнюю необходимость в своем развитии и помощи со стороны спортивного руководства. Результаты юниорской и национальной сборной оставляли желать лучшего. На сегодня фехтование Казахстана на азиатской и мировой аренах выглядит весьма прилично. Более того, у наших спортсменов появляются стабильно высокие позиции в международных рейтингах.

Фехтование, несмотря на довольно хороший рывок вперед – имеется весьма внушительная копилка медальных результатов, пока остается для многих казахстанцев не столь популярным видом спорта.

Наиболее интересными показателями традиционно отмечаются представители мужской шпаги и женской сабли. Сегодня команда шпажистов в составе Руслана Курбанова, Дмитрия Алексанина, Вадима Шарлаимова, Эльмира Алимжанова, Ерлика Сертая и Кирилла Павлова находится на учебно-тренировочных сборах в Германии, где уже через неделю выступит на очередном этапе Кубка мира в Хайденхайме. Мы связались с главным тренером сборной Казахстана по фехтованию Алексеем Писцовым, который рассказал о текущем положении дел в отечественном фехтовании и поведал о планах на текущий соревновательный сезон.

– Алексей, перед международным стартом спортсмены выступали на чемпионате Казахстана по фехтованию. Чем запомнились эти соревнования?

– Итоги состязаний ожидаемы. Эльмир Алимжанов занял лидирую­щую позицию, Руслан Курбанов стал вторым, на третье­й строчке расположился Вадим Шарлаимов. Из-за травмы на чемпионате рес­публике не выступал Дмитрий Алексанин. Хорошим результатом отметился молодой перспективный спортсмен Георгий Тинников. Он также расположился на третьем месте. Предсказуемые результаты соревнований были и у наших девушек-саблисток. Четверка представительниц сабли национальной сборной в ближайшие дни будет выступать на Кубке мира в Тунисе.

– Традиционно лучшие результаты в сборной показывают мужчины-шпажисты и девушки-саблистки. Есть ли надежда на улучшение результатов у представителей рапиры, женской шпаги, мужской сабли?

– Команда не стоит на месте. Наши тренеры непрерывно работают над улучшением показателей спортс­менов. Хотелось бы отметить рапиристов. В настоящее время в команде тренируются хорошие перспективные ребята, которые на этапах Кубка мира уже попадали и топ-16. Что касается женской шпаги, то мы можем говорить о хороших перс­пективах в развитии этого вида оружия в стране. В частнос­ти, в феврале текущего года наша Софья Николайчук на юниорском этапе Кубка мира по фехтованию на шпаге, проходившем в Киеве, завоевала «бронзу».

– С чем Вы связываете рост показателей в вышеперечисленных видах? Все это достигается силами наших тренеров или же приглашенных?

– С рапиристами и представительницами женской шпаги работают отечественные специалис­ты. С саб­листами и шпажистами взаимодействуют приглашенные тренеры. С 2019 года у нас с саблис­тами работает тренер-консультант из Украины Олександр Торчук. С того же года со шпажистами работал венгерский специалист Ференц Тот, который, к сожалению, по семейным обстоя­тельствам был вынужден уехать.

– В одном из своих интервью после прошедших Олимпийских игр-2021 в Токио Вы отмечали, что планируете «в первую очередь менять систему тренировок». Что Вы имели в виду?

– Сегодня могу сказать, что кардинально что-то менять не стоит. Все спортсмены «заряжены» в хорошем смысле слова на результат, они сами хотят достигать лучших позиций на мировых стартах. Тренировочный процесс ведется правильно. Главное – не останавливаться, а то, что уже наработано, должно непременно выплеснуться в хорошие показатели.

– Как обстоят дела с тренировочными базами в стране? Их условия позволяют добиваться этих показателей?

– В ближайшем будущем Респуб­ликанская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени Каркена Ахметова станет основной базой сборной страны по фехтованию. Еще два центра для подготовки спортсменов сборной будут находиться на базе АИБА (Всемирной академии бокса) в Алматинской области и в Туркестане.

– В каких регионах наиболее успешно развивается фехтование?

– Это Алматы, Восточно-Казах­станская область, в частности Усть-Каменогорск, Шымкент, Караганда, Семей, Петропавловск. С тренерскими кадрами все довольно неплохо, к счастью. Единственное, хочется, чтобы тренеры, которые работают в детских спортивных школах, имели достойную заработную плату. Ведь молодые специалисты, оканчивающие вузы, не хотят идти работать в школы по причине низкой оплаты труда. Из-за всего этого мы теряем молодых перспективных, а в будущем талантливых тренеров. И эта проблема наблюдается не только в фехтовании, но и во всех видах спорта.

– Алексей, как известно, представители вашего вида спорта, в отличие от других спортсменов, по-настоящему раскрываются в своем мастерстве после 30 лет. Говоря о рапире, Вы отмечаете молодых спортсменов, которые представляют собой резерв, перс­пективу сборной команды. То есть молодежь сейчас активно наступает на пятки более опытным?

– Замечу, что в шпаге всегда наб­людалась преемственность поколений спортсменов. А вот рапиристы действительно начали расти, и это меня очень радует. И алматинская, и семейская, и павлодарская, и петропавловская школы рапиры дают хорошие результаты, специа­листы по-настоящему трудятся в этих регионах. Достойно работают в этом направлении тренеры по рапире Ольга Сим, Виталий Гладков.

– Алексей, как часто обновляется спортивное оборудование для фехтования и выделяется ли на все это необходимое финансирование со стороны государства?

– Оборудование у нас несколько подуставшее. Дорожки скользкие, они уже больше 6 лет нам служат. Представители дирекции развития спорта обещали все нам приобрес­ти. Надеемся, что с экипировкой и инвентарем проблем не будет. Как известно, сборная Японии, представители которой в шпаге являются олимпийскими чемпионами, каж­дые 4 года стелет новые дорожки. Нужно равняться на лидеров.

– Из-за пандемии многие соревнования в течение двух лет постоянно отменялись, переносились на более поздний срок. В настоящее время мир постепенно «открывается» для проведения соревнований. Адаптировались ли наши спортсмены к новым условиям?

– Да, сейчас довольно непросто балансировать в таком плотном соревновательном графике. Такого никогда не было – через каж­дые две недели новый старт. Это очень тяжело как физически, так и психологически. Соревнования, ранее запланированные в феврале или марте, были перенесены на более поздний срок и проходят уже сейчас в других городах, в других странах. Меж тем все организовывают с учетом соблюдения всех необходимых мер безопасности: масочный режим и постоянная сдача ПЦР-тестов.

– Какие соревнования в этом сезоне для наших фехтовальщиков будут самыми значимыми?

– Через месяц спортсмены примут участие в чемпионате Азии, затем перейдут к подготовке к чемпио­нату мира, а затем и Азиатские игры стартуют в китайском Ханч­жоу. Работы, как целей и задач, очень много.