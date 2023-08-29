Как обучиться на индивидуального помощника на платформе Skills Еnbek

Через платформу Skills Enbek стало доступно онлайн-обучение для индивидуальных помощников лиц с инвалидностью, имеющих затруднение в передвижении, а также слабовидящих, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты населения РК.

Фото с сайта www.gov.kz

Целью курсов является приобретение знаний и навыков, адаптированных к потребностям лиц с инвалидностью, нуждающихся в сопровождении с учетом заболеваний и индивидуальных потребностей.

Профессиональные курсы предназначены для всех, кто хочет стать индивидуальным помощником лиц с инвалидностью или сопровождает члена своей семьи, имеющего инвалидность либо хроническое заболевание.

Для обучения нужно зарегистрироваться на платформе Skills Enbek (https://skills.enbek.kz/ru). Продолжительность 1 курса составляет 32 часа. Участник осваивает его самостоятельно, бесплатно на государственном и русском языках.

Обучение состоит из следующих этапов:

- онлайн-курс обучения по нескольким модулям;

- итоговое тестирование;

- получение сертификата о прохождении обучения.

Каждый обучающий курс предполагает изучение лекционного материала, просмотр видеороликов, выполнение практических заданий. По завершении каждого модуля проводится промежуточное тестирование. Для прохождения в следующий модуль участнику надо набрать не менее 70% правильных ответов. Количество попыток для сдачи промежуточного тестирования не ограничено.

Для успешного завершения курса индивидуальные помощники должны набрать более 70% правильных ответов на итоговом тестировании. В случае неудачной попытки участник может повторить тестирование.

Завершившие обучение получают электронный сертификат с уникальным номером, подтверждающим профессиональные навыки.

На сегодняшний день на курсы зарегистрировались 296 человек, из них 188 успешно завершили их и получили сертификаты.