Рост оптимизма среди казахстанцев отметили эксперты

Инфляционные ожидания казахстанцев улучшились впервые за 3 месяца, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро
Как сообщается, в ноябре медианная оценка инфляции, ожидаемая населением в следующие 12 месяцев, составила 16,8%. Это на 1,2 п.п. меньше по сравнению с октябрем.
Нынешнее снижение – первое за 3 месяца, а также самое сильное с февраля 2023 года, приводит результаты опроса Нацбанк.
Иначе говоря, одна половина опрошенных казахстанцев ожидает, что через год рост цен на товары и услуги окажется выше 16,8%, другая половина – ниже.
«Средний уровень 2021 года, прошедшего относительно гладко, составляет 13,2%. Наряду с этим снизилась и воспринимаемая инфляция. За последние 12 месяцев, по ощущениям опрошенных, цены выросли на 16,7% (-2 п.п.)», — уточнили в Первом кредитном бюро.