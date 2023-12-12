Рост оптимизма среди казахстанцев отметили эксперты

Инфляционные ожидания казахстанцев улучшились впервые за 3 месяца, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщается, в ноябре медианная оценка инфляции, ожидаемая населением в следующие 12 месяцев, составила 16,8%. Это на 1,2 п.п. меньше по сравнению с октябрем.

Нынешнее снижение – первое за 3 месяца, а также самое сильное с февраля 2023 года, приводит результаты опроса Нацбанк.

Иначе говоря, одна половина опрошенных казахстанцев ожидает, что через год рост цен на товары и услуги окажется выше 16,8%, другая половина – ниже.