В честь первого праздника лета в столице проводятся десятки мероприятий в разных форматах под общей тематикой «Астана балалары», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечают в столичном акимате, жителей и гостей города ждут фестивали, конкурсы, челленджи, концерты, постановки и многое другое.

30 мая в 11:00 в кризисном центре «Үміт» пройдет концертная программа «Балалық шақ - балдәурен». В 15:00 в парке «Коктал» состоится спортивный семейный праздник, приуроченный ко Дню защиты детей. Для жителей района «Сарыарка» будут организованы весёлые старты под названием «Папа, мама и я – спортивная семья».

30 мая Симфонический оркестр Государственной академической филармонии имени Е. Рахмадиева представит музыкальную программу «Өнерлі ұрпақ». Мероприятие состоится в 12:00 и 15:00 в Национальном военно-патриотическом центре Вооружённых Сил Республики Казахстан с участием юных исполнителей классической музыки.

31 мая в 12:00 на ледовой арене «Тарлан» пройдут весёлые старты на льду для маленьких посетителей. 31 мая и 1 июня в парке «Жетісу» состоится семейный развлекательно-познавательный фестиваль «БөпеFair». Мероприятие направлено на организацию семейного досуга, развитие совместного творчества и укрепление семейных ценностей. Гостей ждут тематические активности, игры, мастер-классы и интерактивные зоны для всей семьи.

1 июня в организациях образования города начнут работу летние лагеря. 1 июня в ТРЦ «Abu Dhabi Plaza» пройдет праздничная анимационная программа для детей. В программе — крафтовые игры, лепка, изготовление открыток, кукольный спектакль, аквагрим, преображения и яркий флешмоб с участием музыкальной группы Life Band.

1 июня в 10:00 на площадке баскетбольного корта «Колизей» в Студенческом парке (со стороны улицы Мунайтпасова) состоятся весёлые старты «Толағай» среди детей района Алматы. К участию приглашаются все желающие жители района.

1 июня в районе «Нура» в рамках празднования Дня защиты детей пройдёт мероприятие «Ұлттық құндылық – бала тәрбиесі». Программа будет организована на трёх локациях ЖМ «Үркер»: сквер средней школы №69 – начало в 10:30, сквер «ФОК» – начало в 11:00 и сквер «Айғыржал» – начало в 11:30.

1 июня с 10:00 до 14:00 на Городской площади будет организован большой праздничный концерт учащихся Школы искусств №2 «Өнерліміз бәріміз, бақыттымыз бәріміз», а также выставка-концерт «Біз бақытты балдырған».

1 июня с 10:00 до 14:00 в Центральном парке столицы будут работать специальные зоны, где консультации для горожан будет проводить Центр психологической поддержки.

В 12:00 в Камерном зале столичной филармонии пройдет интерактивная лекция-концерт «Ұлт аспаптар әлеміне саяхат» в исполнении ансамбля народной музыки «Сарыарка».

Также 1 июня в 11:00 в Государственном академическом русском театре драмы имени М. Горького состоится показ сказки Владимира Илюхова «Как Настенька чуть кикиморой не стала». Зрителей ждёт добрая сказка о дружбе, смелости и семейных ценностях, наполненная волшебной атмосферой и увлекательными приключениями. В этот же день на территории школ, дворовых спортивных площадках, на Аллее писателей среди учащихся организуют «Веселые старты».

С 14:00 до 17:00 на Городской площади состоится открытие семейного проекта «Отбасы Time». В течение летнего периода в парках столицы запланированы культурные и познавательные мероприятия, направленные на организацию семейного досуга. Актуальная информация размещается на официальной Instagram-странице Управления культуры города Астаны — @astana.madeniet.

В этот же день, в честь Дня защиты детей, в столице состоится II Международный фестиваль клоунов. В рамках фестиваля в 11:00 на бульваре Нұржол стартует парад клоунов с участием артистов из разных стран (шествие пройдёт от монумента «Бәйтерек» до парка «Ғашықтар», расположенного напротив ТРЦ «Хан Шатыр»). Завершится праздничное мероприятие благотворительным гала-концертом на сцене Казмедиа Холла в 16:00, посвящённым самым юным жителям столицы.

Столичный театр кукол в день праздника представит спектакль «Мир кошек». Показы состоятся в 12:00 и 16:30. Юных зрителей ждёт увлекательная история и атмосфера волшебства.

С 12:00 до 14:00 праздничный концерт состоится в ЖМ «Коктал-2» (сквер «Коргалжын»).

Также 1 июня Столичный цирк приглашает на праздничную программу «ХороШоу». Зрителей ждут воздушные гимнасты, акробаты, виртуозные жонглёры и танцевальные номера. Начало в 17:00.

В день праздника в Государственном театре драмы и комедии имени Азербайжана Мамбетова состоится показ сказки «Асан и Үсен». Начало спектакля — в 15:00.

В парке «Жетісу» готовится концертная программа, в Колизее «NS Street Life» будет праздничное мероприятие «Толағай» с участием детей из многодетных и малообеспеченных семей.

В 11:00 на Аллее писателей развернутся веселые спортивные состязания среди юных астанчан и конкурс рисунктов на асфальте «Бақытты балалық шақ».

С 11:00 до 17:00 на территории «Демалыс променад» можно будет посетить концерт, мастер-классы, спортивные соревнования с участием особенных детей и их родителей.

В этот же день в столице состоится торжественное открытие десятков дворовых территорий с развлекательной программой для юных жителей.

В 13:00 в жилых массивах столицы «Өндіріс», «Кирпичный», «Казгородок» готовят праздничные мероприятия для горожан. Концерты «Бақытты балалық шақ» пройдут в скверах «Айгыржал» и «Жагалау».

В парке «Ғашықтар» 1 июня развернется «EUROFEST 2025» с ярмаркой, конкурсами, играми и квестами для гостей.

Во Дворце школьников имени аль-Фараби также готовят насыщенную программу – концерт «Балалықтың бойтұмары», спортивную эстафету, рисунки на асфальте и игры.

2 июня в столице состоится открытие летних пришкольных спортивно-игровых площадок «Дидарлы жаз 2025», а также летнего школьного лагеря «Саз әлемі».

В этот же день в жилых массивах «Промышленный», «Куйгенжар», «Мичурино», микрорайон «Отау» готовят ко Дню защиты детей праздничные мероприятия для горожан.

В этот день в 11:00 Общественный фонд «Особые праздники» на летней площадке центра семейного отдыха «Ailand» готовят концерт.