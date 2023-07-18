Как планируют реанимировать аллею "Мынжылдык" в Астане

Фото пресс-службы акимата Астаны

В акимате Астаны рассказали, как планируется реанимировать аллею «Мынжылдык», передает Kazpravda.kz.

Как отметили в городской администрации, в первую очередь будет выстроена инженерная инфраструктура: сети водоснабжения, теплоснабжения, электричества, канализации, ливневок и др. Кроме того, вдоль аллеи дополнительно будет предусмотрено строительство социальных объектов, массовое озеленение, благоустройство.

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр и аким столицы Женис Касымбек совместно с ответственными госорганами и застройщиками обсудили концепцию развития аллеи «Мынжылдык».

Аким Астаны отметил, что в данном районе имеются проблемы не только с инженерными сетями, но и с нехваткой социальных объектов, обликом ЖК и др.

«На аллее «Мынжылдык» будем увеличивать количество как социальных объектов (школы, медцентры, детсады), так и культурных и спортивных объектов. Здесь также будут своего рода рекреационные зоны. Изменения коснутся и строительства жилых комплексов. Строительство ЖК, где нет отводов, не будет начато до завершения строительства инженерных сетей. К застройщикам будут усилены требования: нужно не только качественно строить, но и благоустраивать свою территорию, дворы, уделять внимание озеленению. Реанимация аллеи находится на личном контроле у главы государства», - сказал аким Астаны Женис Касымбек.

Для обеспечения данного микрорайона инженерными сетями ведется строительство очистных сооружений ливневой канализации, коллекторов ливневой канализации по ул. А86 на участке от ул. А.Байтурсынова до ул. Ж.Нажимеденова, ул. Калдаякова на участке от ул. А62 до ул. А86, ул. В-15 на участке от ул. А62 до ул. А86.

В рамках программы развития теплоэнергетической системы запланировано строительство распределительного пункта и трансформаторной подстанции, реконструкция и строительство ЛЭП 110 кВ (с заменой трансформаторов на ПС «Жулдыз» и реконструкцией кабельной линии 110 кВ от ПС «Восточная») и др.

Ранее в районе аллеи «Мынжылдык» были построены магистральный коллектор ливневой канализации, сети водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации. Работы по сетям продолжаются.

Напомним, на прошлой неделе глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы поручил принять действенные меры для формирования единого архитектурного облика Астаны. В качестве примера неудачной застройки он привел аллею «Мынжылдык», которая по замыслу должна была стать одной из визитных карточек столицы.

«В реальности мы получили две убогие улицы с безвкусными, кричащими фасадами, грязь повсюду, высохшие прутики вместо деревьев и массу проблем с инженерной инфраструктурой. Вдобавок ко всему, единственный сквер на этой аллее отвели частной компании под возведение жилья. Это абсолютно неприемлемо. Поручаю вернуть предусмотренные генеральным планом скверы и срочно заняться системным развитием аллеи «Мынжылдык», – сказал Токаев.

В рамках полицентричного подхода аллея «Мынжылдык» должна стать новым центром притяжения для бизнеса и горожан, а не превратиться в очередной безликий спальный район, резюмировал президент.