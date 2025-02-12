Как полногеномное секвенирование помогает в диагностике и безопасности

Современные технологии все чаще используются для улучшения качества жизни, повышения безопасности и более эффективного решения глобальных проблем. Одним из таких инновационных методов является полногеномное секвенирование. О том, как цифровая карта ДНК помогает в различных сферах, корреспонденту Kazpravda.kz рассказала санитарный врач лаборатории молекулярно-генетических исследований Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы МЦ УДП РК Раушан Олжабек

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Это метод, который позволяет исследовать всю ДНК организма — от вирусов и бактерий до растений, животных и людей. Его широкое применение делает его незаменимым инструментом для лабораторий, медиков и производителей продуктов питания.

«Полногеномное секвенирование позволяет детально изучить всю ДНК организма. Он включает несколько ключевых этапов. Вначале из образца (крови, тканей или микроорганизмов) извлекается ДНК. Затем этот материал разбивается на фрагменты, которые анализируются. В итоге мы получаем полную картину генетического кода организма», - объясняет Раушан Олжабек.

Специалист отметила, что данный метод позволяет выявить даже самые маленькие изменения в ДНК, такие как мутации, что делает его особенно важным инструментом для медицины и эпидемиологии.

Применение полногеномного секвенирования охватывает несколько ключевых областей. С помощью этого метода можно выявлять опасные микроорганизмы, такие как патогены, и отслеживать их происхождение. Это важно для предотвращения вспышек инфекций, вызванных пищевыми продуктами.

По словам Раушан Олжабековны, с помощью полногеномного секвенирования также можно отслеживать антибиотикорезистентность, что помогает минимизировать риски для здоровья.

«Метод используется для диагностики наследственных заболеваний, анализа генетической предрасположенности к различным болезням и подбора персонализированной терапии. Особенно важен этот метод в онкологии, где он помогает выявить мутации, влияющие на развитие опухолей, и выбрать эффективное лечение», — рассказывает санитарный врач.

Она также добавила, что секвенирование помогает точно идентифицировать возбудителей инфекций, таких как грипп или туберкулез, а также отслеживать их эволюцию. Это особенно актуально в условиях современных глобальных угроз.

Полногеномное секвенирование помогает разрабатывать новые сорта растений и повышать устойчивость сельскохозяйственных культур. Также он используется для анализа генетических заболеваний у животных.

«Метод полногеномного секвенирования обладает несколькими важными преимуществами: мы анализируем весь геном, а не отдельные его фрагменты, что повышает точность диагностики. Секвенирование позволяет выявить даже редкие генетические мутации, что делает диагностику заболеваний гораздо более точной. Метод применим в различных областях, от медицины и эпидемиологии до биотехнологий и безопасности пищевых продуктов. Современные технологии, такие как платформа Ion S5, позволяют получать результаты секвенирования в короткие сроки, что особенно важно при угрозах инфекционных заболеваний», - продолжила спикер.

Она добавила, что полногеномное секвенирование имеет важное значение в борьбе с инфекциями. Оно помогает точно определить возбудителей заболеваний, а также отслеживать их изменения, что позволяет прогнозировать эпидемии и разрабатывать стратегии для их предотвращения.

«Метод помогает не только идентифицировать микроорганизмы, но и выявить мутации, которые могут повлиять на их патогенность. Это позволяет разрабатывать более эффективные методы борьбы с инфекциями», — подчеркнула санитарный врач.

Она отметила, что для Казахстана полногеномное секвенирование также стало незаменимым инструментом для санитарного контроля. С его помощью можно оперативно выявлять угрозы и предпринимать необходимые меры для защиты здоровья населения.

Это - мощный инструмент, который значительно улучшает диагностику заболеваний, помогает в борьбе с инфекциями и обеспечении безопасности продуктов. Этот метод уже активно используется в Казахстане для обеспечения здоровья населения, а его точность, скорость и универсальность делают его неотъемлемой частью современных научных и медицинских исследований.