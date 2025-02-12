Как полногеномное секвенирование помогает в диагностике и безопасности

Здравоохранение,Технологии
407
Венера Баталова
корреспондент

Современные технологии все чаще используются для улучшения качества жизни, повышения безопасности и более эффективного решения глобальных проблем. Одним из таких инновационных методов является полногеномное секвенирование. О том, как цифровая карта ДНК помогает в различных сферах, корреспонденту Kazpravda.kz рассказала санитарный врач лаборатории молекулярно-генетических исследований Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы МЦ УДП РК Раушан Олжабек

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Это метод, который позволяет исследовать всю ДНК организма — от вирусов и бактерий до растений, животных и людей. Его широкое применение делает его незаменимым инструментом для лабораторий, медиков и производителей продуктов питания.

«Полногеномное секвенирование позволяет детально изучить всю ДНК организма. Он включает несколько ключевых этапов. Вначале из образца (крови, тканей или микроорганизмов) извлекается ДНК. Затем этот материал разбивается на фрагменты, которые анализируются. В итоге мы получаем полную картину генетического кода организма», - объясняет Раушан Олжабек.

Специалист отметила, что данный метод позволяет выявить даже самые маленькие изменения в ДНК, такие как мутации, что делает его особенно важным инструментом для медицины и эпидемиологии.

Применение полногеномного секвенирования охватывает несколько ключевых областей. С помощью этого метода можно выявлять опасные микроорганизмы, такие как патогены, и отслеживать их происхождение. Это важно для предотвращения вспышек инфекций, вызванных пищевыми продуктами.

По словам Раушан Олжабековны, с помощью полногеномного секвенирования также можно отслеживать антибиотикорезистентность, что помогает минимизировать риски для здоровья.

«Метод используется для диагностики наследственных заболеваний, анализа генетической предрасположенности к различным болезням и подбора персонализированной терапии. Особенно важен этот метод в онкологии, где он помогает выявить мутации, влияющие на развитие опухолей, и выбрать эффективное лечение», — рассказывает санитарный врач.

Она также добавила, что секвенирование помогает точно идентифицировать возбудителей инфекций, таких как грипп или туберкулез, а также отслеживать их эволюцию. Это особенно актуально в условиях современных глобальных угроз.

Полногеномное секвенирование помогает разрабатывать новые сорта растений и повышать устойчивость сельскохозяйственных культур. Также он используется для анализа генетических заболеваний у животных.

«Метод полногеномного секвенирования обладает несколькими важными преимуществами: мы анализируем весь геном, а не отдельные его фрагменты, что повышает точность диагностики. Секвенирование позволяет выявить даже редкие генетические мутации, что делает диагностику заболеваний гораздо более точной. Метод применим в различных областях, от медицины и эпидемиологии до биотехнологий и безопасности пищевых продуктов. Современные технологии, такие как платформа Ion S5, позволяют получать результаты секвенирования в короткие сроки, что особенно важно при угрозах инфекционных заболеваний», - продолжила спикер.

Она добавила, что полногеномное секвенирование имеет важное значение в борьбе с инфекциями. Оно помогает точно определить возбудителей заболеваний, а также отслеживать их изменения, что позволяет прогнозировать эпидемии и разрабатывать стратегии для их предотвращения.

«Метод помогает не только идентифицировать микроорганизмы, но и выявить мутации, которые могут повлиять на их патогенность. Это позволяет разрабатывать более эффективные методы борьбы с инфекциями», — подчеркнула санитарный врач.

Она отметила, что для Казахстана полногеномное секвенирование также стало незаменимым инструментом для санитарного контроля. С его помощью можно оперативно выявлять угрозы и предпринимать необходимые меры для защиты здоровья населения.

Это - мощный инструмент, который значительно улучшает диагностику заболеваний, помогает в борьбе с инфекциями и обеспечении безопасности продуктов. Этот метод уже активно используется в Казахстане для обеспечения здоровья населения, а его точность, скорость и универсальность делают его неотъемлемой частью современных научных и медицинских исследований.

#диагностика #ДНК #полногеномное секвенирование

Популярное

Все
Поправки обсудят с предпринимателями
Когда на кону баснословная прибыль
Быть ли Курчатову наукоградом?
Университеты будущего
В Харбине отличились лыжники
Проблема детского суицида требует комплексных подходов и решений
Азы военного дела постигают в «Жас бүркіт»
Боевые стрельбы на учебном полигоне
Папа вам – не мама
Лебедь Арман набирается сил
Бороться с коррупцией сообща
По всему спектру отношений
56 арендных домов возвели в частном секторе Талдыкоргана «Жастар-3»
Судебная система и цифровые технологии
Как выбирают профессию
Ровесник XXI века
Пережить зимовку без потерь
Прокуроры встали на лыжи
Развивая диалог между цивилизациями, культурами и религиями
Труженик здравоохранения
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Досрочное погашение кредита: что нужно учитывать
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
Оглянись, незнакомый прохожий
Одежда, обувь и авто в Казахстане подорожали самыми высокими темпами в ЕАЭС - аналитики
Канат Бозумбаев проверил работу энергообъектов в Шымкенте
Сергеевский гидроузел укрепляют перед паводком
Никто не забыт?
Обеспеченность РК отечественными фармпрепаратами все еще низка – аналитики
Казахстан завоевал первую медаль на Азиаде-2025
Национальная энергосистема остро нуждается в новых базовых генерирующих мощностях
Новые автобусы пополнили автопарк Тараза
На весенне-полевые работы в 2025 году правительство выделит 700 млрд тенге
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
Всем аулам аул
Сенаторы вернули в Мажилис проект Бюджетного кодекса
Ближайшие дни, а также предстоящая неделя захватят все внимание болельщиков 34 стран
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
30-летие Ассамблеи народа Казахстана – важная веха политики единства и согласия
Институциональное становление Академии наук завершено
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Резюмируя поручения Президента
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет

Читайте также

Скрининг на выявление вирусных гепатитов В и С введут в Каз…
В региональных больницах не хватает специалистов и санитаров
Новый препарат для диагностики рака предстательной железы с…
Раннее выявление – ключ к спасению

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]