Как популяризируют массовый спорт в Алматинской области

Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

О строительстве новых объектов проинформировал глава региона Марат Султангазиев, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его словам, в последние годы в нескольких районах были построены физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК).

Так, в Енбекшиказахском и Жамбылском районах открыты новые комплексы, а в Илийском районе был введен в эксплуатацию областной физкультурно-врачебный диспансер, который будет способствовать улучшению здоровья местных жителей и повышению спортивных достижений.

Спортивные достижения региона также не остались незамеченными на мировой арене. 22 спортсмена из Алматинской области завоевали золотые медали на международных соревнованиях, а борец Демеу Жадраев стал серебряным призером Олимпийских игр.

Кроме того, баскетбольная команда IRBIS-ALATAU стала чемпионом Казахстана, что также является значительным достижением для региона.

Марат Султангазиев отметил, что эти достижения показывают, насколько важным является развитие спорта в области.

«Наши атлеты добиваются высоких результатов, и мы продолжим поддерживать их, создавая условия для роста и совершенствования», – подчеркнул аким.

Кроме того, Алматинская область активно работает над популяризацией спорта и здорового образа жизни. 26 мая в Конаеве прошел Qazaq Marathon, в котором приняли участие 1 500 человек. Это событие стало важным шагом в привлечении населения к активному образу жизни.

Также третий год подряд в областном центре проводятся международные соревнования по плаванию на открытой воде Oceanman Kazakhstan.

Такие мероприятия играют важную роль в поддержании физической активности среди населения и пропаганде здорового образа жизни.

Султангазиев отметил, что проведение подобных соревнований способствует не только популяризации спорта, но и укреплению здоровья населения, что является важной составляющей общей политики региона.

Так, культура и спорт в Алматинской области продолжают развиваться, предлагая жителям региона новые возможности для самореализации и активного участия в культурной и спортивной жизни.

Создание новых объектов и реализация различных проектов в этих сферах помогают улучшить качество жизни, поддерживать здоровый образ жизни и формировать сильную и сплоченную общность, ориентированную на успех и достижения.

#Спорт #Алматинская область #популяризация #Марат Султангазиев

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