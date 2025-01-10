Как развивается медицинский туризм в Казахстане

Медицинский туризм в Казахстане набирает популярность благодаря качественным медицинским услугам, доступным ценам и развитой инфраструктуре здравоохранения, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В последние годы страна активно развивает эту отрасль, привлекая пациентов из других стран, в том числе из соседних государств и дальнего зарубежья.

В прошлом году, к примеру, свыше 2 000 жителей зарубежных стран посетили клиники медхолдинга UMC. Порядка 140 из них получили стационарные услуги.

Почему выбирают Казахстан для медицинского туризма?

Высокий уровень медицинского обслуживания. В Казахстане работают современные медицинские центры и клиники, оснащенные новейшими технологиями и международными стандартами. Многие специалисты имеют опыт обучения и практики за рубежом.

В Казахстане девять клиник, аккредитованных по международным стандартам JCI, входящих в медицинский холдинг UMC, пользуются наибольшим спросом у иностранных пациентов.

Данные клиники оказывают сложные медицинские услуги, операции на сердце, сложные хирургические вмешательства при онкологических заболеваниях, лечение детских заболеваний.

Откуда к нам приезжают на лечение?

В основном, это жители ближнего и дальнего зарубежья, которые пользуются медицинскими услугами в крупных городах республиканского значения. Медицинские туристы прибывают из Турции, Германии, Великобритании, США и даже Австралии. Из стран ближнего зарубежья можно отметить Узбекистан, Россию, Таджикистан и Кыргызстан.

Доступность и качество лечения. Стоимость медицинских услуг в Казахстане значительно ниже, чем в развитых странах, при этом качество лечения на уровне мировых стандартов. Это делает страну привлекательной для пациентов из стран с высокими ценами на медицинские услуги.

Широкий спектр медицинских услуг. Казахстан предлагает разнообразные услуги в области диагностики, лечения, хирургии, косметологии, реабилитации и других областях медицины. Особенно популярны в стране пластическая хирургия, стоматология, лечение бесплодия, ортопедия и кардиология.

Многие обращаются при нарушении ритмов сердца, инфаркте миокарда, стенокардии и других острых состояниях. Также обращаются за лечением неврологических заболеваний. Достаточно популярны травматологические направления, кардиохирургия, урология и центры экстракорпорального оплодотворения.

Климат и экологическая ситуация. Казахстан обладает живописными природными ландшафтами и благоприятным климатом для восстановления здоровья. Многие медицинские учреждения предлагают оздоровительные программы, включая санаторно-курортное лечение.

Развита инфраструктура. Казахстан имеет удобные транспортные связи с соседними странами и мировыми центрами, что облегчает путешествия для иностранных пациентов. Множество клиник предлагают услуги на нескольких языках, включая русский и английский.

Популярные направления медицинского туризма в Казахстане

Алматы — культурная и медицинская столица страны. Здесь расположены ведущие медицинские центры и клиники, предлагающие лечение по мировым стандартам.

Астана — столица Казахстана с современными медицинскими учреждениями, предлагающими широкий спектр медицинских услуг, включая высокотехнологичную диагностику и лечение.

Шымкент и другие крупные города — также развивают медицинский туризм, предлагая высококачественные услуги в области стоматологии, пластической хирургии и восстановления здоровья.

Будущее медицинского туризма в Казахстане

Медицинский туризм в Казахстане продолжает развиваться, что связано с растущими инвестициями в здравоохранение, повышением уровня квалификации медицинского персонала и улучшением качества медицинской инфраструктуры. В ближайшие годы можно ожидать дальнейшее расширение этого рынка и привлечение все большего числа иностранных пациентов.

Казахстан имеет все шансы стать важным центром медицинского туризма в Центральной Азии, благодаря высокому качеству услуг, доступности и конкурентоспособным ценам.