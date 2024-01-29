Женское предпринимательство набирает обороты в Казахстане

Во всех 20 регионах страны на площадке Региональных палат предпринимателей «Атамекен» созданы центры развития женского предпринимательства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство нацэкономики
По информации ведомства, центры призваны способствовать развитию женского предпринимательства. Здесь бизнесвумен получают ряд услуг для стимулирования стартапов, повышения экономической активности действующего бизнеса, а также участвуют в обучающих программах.
Сегодня ЦРЖП предлагают широкий спектр услуг:
- консультации (выявление потребностей женщин);
- организация бизнес-обучения, традиционным видам ремесел (по рекомендации Союза ремесленников Казахстана);
- менторство;
- привлечение финансирования (краудинвестинг, инвестиции, гранты, лизинг);
- услуги по содействию в участии представителей женского предпринимательства в международных проектах;
- проведение бизнес-обзора;
- услуги по продвижению и разработке продукции из местного сырья в рамках проекта «Одно село – один продукт».
Услуги оказываются в областных центрах, городах республиканского значения и столице, а также с выездом в районные центры.
По итогам прошлого года специалисты оказали 13 539 услуг, провели 8 744 консультации. Бизнес-обучение прошли 2 485 женщин, бизнес-обзором охватили 100 предприятий.
В министерстве добавили, что 309 женщин-предпринимателей прошли обучение по привлечению финансирования. Более 1 тыс. женщин-предпринимателей участвовали в международных проектах.