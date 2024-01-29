Женское предпринимательство набирает обороты в Казахстане

Во всех 20 регионах страны на площадке Региональных палат предпринимателей «Атамекен» созданы центры развития женского предпринимательства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство нацэкономики

Фото: пресс-служба Министерства нацэкономики РК

По информации ведомства, центры призваны способствовать развитию женского предпринимательства. Здесь бизнесвумен получают ряд услуг для стимулирования стартапов, повышения экономической активности действующего бизнеса, а также участвуют в обучающих программах.

Сегодня ЦРЖП предлагают широкий спектр услуг:

- консультации (выявление потребностей женщин);

- организация бизнес-обучения, традиционным видам ремесел (по рекомендации Союза ремесленников Казахстана);

- менторство;

- привлечение финансирования (краудинвестинг, инвестиции, гранты, лизинг);

- услуги по содействию в участии представителей женского предпринимательства в международных проектах;

- проведение бизнес-обзора;

- услуги по продвижению и разработке продукции из местного сырья в рамках проекта «Одно село – один продукт».

Услуги оказываются в областных центрах, городах республиканского значения и столице, а также с выездом в районные центры.

По итогам прошлого года специалисты оказали 13 539 услуг, провели 8 744 консультации. Бизнес-обучение прошли 2 485 женщин, бизнес-обзором охватили 100 предприятий.

В министерстве добавили, что 309 женщин-предпринимателей прошли обучение по привлечению финансирования. Более 1 тыс. женщин-предпринимателей участвовали в международных проектах.