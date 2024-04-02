Как решить проблему семейно-бытового насилия ?

Озвученная Главой государства проблема роста семейно-бытового насилия, буллинга, агрессии и других проявлений жестокости в обществе очень актуальна. Нельзя сказать, что в нашем регионе, по сравнению с другими, ситуация плачевная: по итогам прошлого года, департаментом полиции области Жетысу зафиксировано снижение количества фактов бытового насилия. Однако, опираясь на многолетний опыт работы, можно уверенно сказать, что это латентный вид преступ­лений, и далеко не все случаи предаются огласке. Кем-то движет пресловутый «ұят», кто-то просто не знает, куда обратиться за помощью.

Стоит подчеркнуть, что в регионе существует кризисный центр. Это государственное учреждение, работающее по стандартам оказания специальных социальных услуг для жертв бытового насилия. Поступающие граждане совместно с сотрудниками полиции проходят идентификацию, по результатам которой выставляются баллы, и человека признают жертвой бытового насилия. Обращение в правоохранительные органы – одно из обязательных условий получения помощи в центре.

Наша организация общественная, неправительственная, поэтому независимо от того, будут ли пострадавшие писать заявление в полицию или нет, они получат весь комплекс наших услуг анонимно, строго конфиденциально и бесплатно. Поэтому те, кто обращается к нам за помощью, могут и не войти в официальную статистику.

ОО «Талдыкорганский региональный центр поддержки женщин» уже 26-й год работает над оказанием квалифицированной комплексной помощи пострадавшим от бытового насилия и ведет активную профилактическую работу. Также мы проводим различные обучающие мероприятия для сотрудников государственных, правоохранительных органов и для населения в целом. В 2023 году в ЦПЖ обратились 76 человек, больше половины из которых получили юридические услуги, остальные – помощь психолога.

По нашим наблюдениям, рост обращений по случаям семейно-бытового насилия идет именно после проведения информацион­но-разъяснительных мероприя­тий, особенно в отдаленных селах. Мы регулярно проводим встречи с населением, говоря

о проблеме бытового насилия, о том, какие виды оно имеет, в каких формах проявляется и куда могут обратиться пострадавшие. Это опять подтверждает факт того, что семейно-бытовое насилие – латентный вид преступления.

На наш взгляд, есть один важный фактор, сильно влияющий на то, что ситуация по этой проб­леме не меняется, несмотря на все принимаемые меры. Это непринятие, нежелание признать существующую проблему бытового насилия определенной категорией граждан. В основном это пожилые люди и мужская часть населения, преимущественно в сельской местности. При проведении информационно-разъяс­нительных мероприятий они заявляют о том, что из-за нас распадаются семьи: якобы мы агитируем женщин обращаться в полицию, что способствует разладам и разводам. Тогда как ругаться и даже поднимать руку в семье – «это нормально, так жили наши родители и деды», что в каждой семье бывают ссоры и «не нужно выносить сор из избы». Даже широко обсуж­даемую сейчас тему сложных отношений свекровей и невесток, когда последних оскорбляют и бьют, многие считают нормой.

Поэтому, оказывая всестороннюю помощь жертвам семейно-бытового насилия, нужно менять ситуацию в корне, проводя больше профилактической работы, меняя отношение людей к этой проблеме.

Как общественное объединение, мы информируем и разъяс­няем, какую помощь можно получить у нас, какую – в полиции или от государственных органов. Но эта работа должна быть комплексной, проводиться на постоянной основе и заниматься ею необходимо всем субъектам профилактики семейно-бытового насилия, которые включены в статьи Закона РК «О профилактике бытового насилия». То есть это учреждения образования, здравоохранения, координации занятости и социальных программ и другие.

Пока, к сожалению, практика показывает, что в данном направлении активнее действуют только НПО и полиция, хотя задача правоохранителей – принимать меры по случившимся фактам, то есть привлекать к ответственности агрессора.

А остальные органы должны заниматься планомерным предот­вращением подобных случаев.

У нас же чаще всего что-то делается только пос­ле резонансных случаев проявления бытового насилия. И часто все пускается на самотек, когда шумиха уляжется.

На мой взгляд, профилактические мероприятия необходимо проводить не только среди взрослого населения, студентов и старшеклассников, как это обычно принято. Их желательно начинать с раннего возраста, буквально с детского сада. Конечно, не надо говорить открыто о бытовом насилии – речь идет о раннем формировании культуры ненасильственных отношений. Нужно с малых лет доносить детям мысли о том, что бить и обижать кого бы то ни было – плохо, что надо дружить, помогать и поддерживать друг друга, что нужно защищать девочек. Согласно проведенным исследованиям, дети, которые видели в семье жестокое обращение и насилие, вырастая, неосознанно создают такие же отношения уже в своих семьях. Девочки в будущем имеют больше шансов стать жертвой, а мальчики – агрессорами.

Еще одним важным направлением в борьбе с семейно-бытовым насилием считаю работу с самими агрессорами. Много лет поддерживая женщин с детьми, оказавшихся в сложном положении, мы столкнулись с тем, что в целом ситуация не меняется. То есть жертва уходит из семьи, какое-то время живет в кризис­ном центре, получает комплекс услуг, а дальше вновь возвращается домой. Причины тому самые разные: кто-то мирится, кому-то больше некуда идти, кто-то зависим материально или боится осуждения. Но проблема заключается в том, что не все, но очень многие, повторно сталкиваются с проявлением насилия в семье.

До 2018 года на базе ЦПЖ действовал приют, где таких случаев мы видели немало. Вплоть до того, что одна из женщин приходила за помощью четыре раза. Тогда, опираясь на международный опыт и работу НПО в других регионах, мы решили подойти к вопросу с другой стороны, начав работу и с теми, кто проявляет агрессию. Так, в 2018 году при нашей организации впервые были открыты Кабинет психологической разгрузки для мужчин-агрессоров и Центр поддержки семьи. Работа идет в комплексе: женщина проходит реабилитацию с одними специалистами, а мужчина-агрессор получает помощь у других. И после этого идет совместная работа супругов над отношениями в Центре поддерж­ки семьи.

Несмотря на проводимую агитационную работу, особенно в сельской местности и среди мужских коллективов, наши ожидания, что в кабинеты психологической разгрузки массово пойдут семейные дебоширы, конечно же, не оправдались.

В большинстве случаев агрессоры не признают свою вину, перекладывая ее на жертву или окружающих. Мол, «сама напросилась» – что-то не так сказала, не так сделала.

И хотя с 2018 по 2023 год включительно к нам обратились лишь 38 мужчин, проект мы не считаем провальным. Во-первых, он принес определенные результаты, ведь за каждым из случаев стоит целая ячейка общества.

К примеру, мы предлагаем обратившимся женщинам привести супругов, и кто-то добровольно соглашается получить помощь психолога, восстанавливая нормальные отношения. Во-вторых, подобный комплекс работы с агрессорами был предложен женскими НПО для внедрения на законодательном уровне. Перед этим организации, работающие по проблеме бытового насилия, тщательно изучили опыт других стран, где программы демонстрируют эффективность.

Общими усилиями был составлен минимальный стандарт оказания психологической помощи для мужчин-агрессоров. Это небыстрая и кропотливая работа. Стоит понимать, что агрессия не возникает на пустом месте – этому способст­вует или детская травма, или определенные события на каком-то жизненном этапе. И важно помочь агрессору найти первопричины такого разрушительного поведения.

Эта рекомендация уже не раз озвучена нами на различных площадках. На сегодняшний день она еще не принята, но, насколько известно, рассматривается в рамках законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере семейно-бытовых отношений».