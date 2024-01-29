Как центр мобильности помогает начинающим предпринимателям в Астане

На брифинге в РСК директор Центра трудовой мобильности Астаны Олжас Омар рассказал о программе обучения, кредитовании молодежи и выдаче грантов на открытие своего дела, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акимата Астаны

По информации акимата Астаны, теперь у безработных астанчан появилась возможность пройти краткосрочные курсы и получить новые специальности с обучением прямо на рабочем месте. Одно из важных направлений деятельности Центра трудовой мобильности считается подготовка и переподготовка кадров и профессиональное обучение безработных. Занятия проходят в двух направлениях: в учебных организациях по запросу работодателей и на рабочем месте у работодателей.

Для участия требуется регистрация в качестве безработного в карьерном центре. Обучение длится от одного до шести месяцев.

Участников обеспечивают стипендией в размере 32 681 тенге по запросу работодателей, также им оказывают материальную помощь на прохождение медосмотра в размере 2 МРП или 7 384 тенге.

Обучение проходит на рабочем месте у работодателя с выплатой зарплаты в 73 840 тенге (20 МРП). Выпускники программы получают свидетельства или сертификаты о завершении обучения и могут трудоустроиться на постоянное рабочее место.

— Также карьерный центр осуществляет выдачу грантов на открытие собственного дела для социально-уязвимого населения, к которым относятся получатели адресной социальной помощи; получатели пособия по многодетности и (или) его (ее) супруг (супруга); получатели социального пособия по случаю потери кормильца; переселенцы; кандасы; лица с инвалидностью, не имеющие противопоказания к труду; лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью (детей с инвалидностью) и (или) его (ее) супруг (супруга). Прием заявлений осуществляется по потокам на портале business.enbek.kz, — сообщил спикер.

По его информации, срок регистрации в качестве ИП у участника должен составлять менее 3 лет. Гранты предоставляются однократно. Также требуется наличие сертификата об обучении «Бастау Бизнес» со сроком не более 3 лет, результатов на соответствие претендента установленным требованиям на портале business.enbek.kz и положительного решения комиссии. Гранты в размере до 400 МРП (1 476 800 тенге) предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе. Всего в этом году планируется выдать 125 грантов.

Центр осуществляет и микрокредитование молодежи, которое направлено на поддержку молодых предпринимателей в возрасте от 21 до 35 лет. В программе могут участвовать представители работающей молодежи. Сумма займа: до 5 миллионов тенге, ставка вознаграждения: 2,5% годовых. Срок займа до 5 лет, для развития животноводства – до 7 лет.

Срок регистрации в качестве ИП на момент подачи заявки не должен превышать 5 лет. Обязательным условием является наличие залогового обеспечения.

В качестве залога принимается движимое, в том числе специализированная техника и недвижимое имущество. При отсутствии такового возможно привлечение залогодателя, в том числе родителей, родственников.

Предусмотрен льготный период по погашению основного долга и вознаграждения до одной трети от продолжительности срока микрокредита.

Необходимый перечень документов: документ, удостоверяющий личность; бизнес-план по проекту; справки из обслуживающего банка о наличии счета; справки о наличии ссудной задолженности, в том числе просроченной, из финансовых организаций при наличии кредитов; документ, подтверждающий заработную плату и иные доходы участника/претендента, в том числе выписка из накопительного пенсионного фонда при наличии; отчет об оценке имущества, предоставляемого в качестве залогового обеспечения и документы по залогодателю и залоговому обеспечению.

В городской администрации добавили, что прием документов осуществляется Аграрной кредитной корпорацией.