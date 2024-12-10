Как выполняется указ президента РК в области прав человека

Президент, Закон и Порядок
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

8 декабря 2023 года, накануне празднования 75-летия Всеобщей декларации прав человека, глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал III Указ в области прав человека и верховенства закона, а также План действий по его реализации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Такой шаг подтвердил приверженность Казахстана принятым на себя международным обязательствам, а также последовательность в работе по их имплементации в национальное законодательство страны.

В Плане действий особое внимание было уделено следующим ключевым направлениям:

  • Расширение прав и возможностей уязвимых групп населения, в том числе защита женщин, детей и лиц с ограниченными возможностями;
  • Ужесточение уголовной ответственности за домашнее насилие;
  • Трудовые права и свобода объединений: укрепление трудовых прав и обеспечение свободы объединений для граждан и др.

Сотрудничество с международными партнерами, включая ООН и ОБСЕ, способствовало успешной реализации указа президента РК в текущем году, а также позволило внедрить лучшие мировые практики в области защиты прав человека.

Казахстаном была проведена всесторонняя политическая реформа главы государства, приняты конституционные поправки, усилены институты защиты прав человека, предприняты системные меры по повышению уровня жизни, борьбе с коррупцией и неравенством – произведена полная перезагрузка политической и экономической систем управления.

Проведен ряд системных реформ в области защиты прав человека и дальнейшей демократизации страны. В их числе:

  • Отмена смертной казни в рамках работы по реализации ранее ратифицированного Казахстаном Второго факультативного протокола Международного пакта о гражданских и политических правах.
  • Усиление механизмов защиты прав человека: обеспечение независимости института Омбудсмена по правам человека в полном соответствии с Парижскими принципами; воссоздание Конституционного Суда РК с правом прямого обращения граждан за правосудием.
  • Улучшение социальной защиты: принятие Социального кодекса; назначение Уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения.
  • Укрепление прав детей и лиц с ограниченными возможностями: ратификация двух Факультативных протоколов ООН о правах ребенка и о правах инвалидов.
  • Криминализация домашнего насилия: ужесточение уголовной ответственности за домашнее насилие; внедрение комплексной психологической реабилитации для лиц, совершивших домашнее насилие; создание управления при Министерстве внутренних дел РК по борьбе с семейно-бытовым насилием из числа сотрудниц органов внутренних дел.
  • Учреждение должности внештатных советников по гендерным вопросам с назначением соответствующих представителей гражданского, экспертного и бизнес-сообществ во всех регионах Казахстана.
  • Принятие двух национальных планов по гендерному равенству: Первый план усиливает продвижение равных прав мужчин и женщин с внедрением лучших практик ООН. Второй план направлен на реализацию резолюции СБ ООН 1325 «Мир, женщины и безопасность» с продвижением роли женщин в органах Генеральной прокуратуры, Министерствах внутренних дел, обороны и по чрезвычайным ситуациям, а также в миротворческих миссиях и переговорных группах.
  • Защита прав детей: закреплен статус региональных уполномоченных по правам ребенка.
  • Борьба с торговлей людьми: усилены правовые меры по борьбе с торговлей людьми, включая уголовное преследование за похищение, незаконное лишение свободы, торговлю несовершеннолетними и принуждение к проституции.
  • Усиление мер по борьбе с пытками: разграничены понятия пыток и жестокого обращения, приведены в соответствие со Стамбульским протоколом национальные процедуры по проведению судебно-медицинских и психологических экспертиз.
  • Поддержка социальной реинтеграции осужденных: выработаны меры по поддержке малого и среднего бизнеса, ответственного за трудоустройство лиц, имеющих судимость. 
  • Правовая защита беженцев: внедрен трехсторонний механизм взаимодействия Министерства труда и социальной защиты, Министерства внутренних дел и Комитета национальной безопасности по присвоению статуса беженца в соответствии с рекомендациями УВКБ ООН.
  • Стандарты безопасности труда: усилены меры по обеспечению безопасности труда через внедрение стандартов МОТ по превенции производственных травм на рабочем месте.

Таким образом, работа по реализации указа главы государства в области прав человека и верховенства закона подтвердила твердую приверженность нашей страны основополагающим принципам ООН, а также непоколебимое стремление к построению демократического общества, основанного вокруг принципа верховенства закона и порядка.

 
#президент #указ #верховенство закона

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