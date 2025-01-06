Как защитить авто от возгорания – рекомендации МЧС

Огнеборцы перечислили важные пункты правил
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК напоминают, что во избежание возгорания автомобиля, автовладельцам рекомендуется соблюдать правила безопасности, передает Kazpravda.kz
- вовремя проходить техосмотр;
- устанавливать электронику только в специализированных центрах;
- всегда держать исправный огнетушитель в салоне автомобиля;
- следить за исправностью топливной аппаратуры двигателя;
- не держать посторонние, легко воспламеняемые предметы в автомобиле;
- перевозить горюче-смазочные материалы только в герметичных емкостях.
В МЧС также рассказали о недавнем загорании легкового автомобиля во дворе жилого дома в Астане, который спасатели оперативно ликвидировали, предотвратив возможный взрыв газа.
Ранее очевидец, который вызволил из горящего авто троих детей – житель столицы Алишер Юсупов, в подробностях рассказал корреспонденту Kazpravda.kz о происшествии.