Как защитить авто от возгорания – рекомендации МЧС

Фото: скриншот видео МЧС

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК напоминают, что во избежание возгорания автомобиля, автовладельцам рекомендуется соблюдать правила безопасности, передает Kazpravda.kz

- вовремя проходить техосмотр;

- устанавливать электронику только в специализированных центрах;

- всегда держать исправный огнетушитель в салоне автомобиля;

- следить за исправностью топливной аппаратуры двигателя;

- не держать посторонние, легко воспламеняемые предметы в автомобиле;

- перевозить горюче-смазочные материалы только в герметичных емкостях.

В МЧС также рассказали о недавнем загорании легкового автомобиля во дворе жилого дома в Астане, который спасатели оперативно ликвидировали, предотвратив возможный взрыв газа.

Ранее очевидец, который вызволил из горящего авто троих детей – житель столицы Алишер Юсупов, в подробностях рассказал корреспонденту Kazpravda.kz о происшествии.