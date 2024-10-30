Как защититься от кибератак?

Общество
13
Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

Ассоциация QazTech продвигает идею «инновационного общества»

коллаж из архива «КП»

Как в современном мире защититься от кибератак, избежать вмешательства в работу госорганов, финансовых институтов, предприятий и в личные данные граждан – эти вопросы волнуют не только госструктуры и бизнес. Практически каждый человек может столкнуться с такими угрозами.

В Алматы прошло мероприя­тие, посвященное цифровому развитию и кибербезопасности, а также роли искусственного интеллекта в нашей жизни. Организаторами выступила ассоциация QazTech – альянс технологических компаний Казахстана. Ведущие эксперты прокомментировали сложившуюся ситуацию в данной сфере и ближайшие перспективы. Управляющий директор по развитию и взаимодействию с государственными органами Нурлан Рахметов рассказал о деятельности QazTech.

– Наша главная цель – создать эффективный технологический рынок, который улучшит структуру казахстанской экономики и обеспечит долгосрочную динамику. Мы стремимся объединить технологический бизнес, науку и университеты, сделать регулирование умным и госполитику эффективной, продвигая идею «инновационного общества», – отметил он.

Цифровизация – новое, быстро набирающее обороты и проникающее во все сферы жизнедея­тельности человека явление. В силу постоянно меняющейся ситуации законодательные органы не всегда поспевают за формированием нормативной базы, которая должна регулировать правовые вопросы как физических, так и юридических лиц. Как отметила депутат Мажилиса Екатерина Смышляева, народные избранники готовятся к рассмотрению Цифрового кодекса, который должен дать ответы на все запросы общества.

– Я, как законодатель, непосредственно участвующий в регулировании сферы цифрового развития, рада появлению новой профессиональной ассоциации. Сказать, что данная сфера регулируется полностью, еще нельзя, но какие-то элементы в действующих законах присутствуют. Например, хорошо представлены интересы бизнеса, – сказала депутат.

По ее словам, чем шире пуб­личное обсуждение разрабатываемых законопроектов, чем больше в нем задействованы профессионалы, тем качественнее на выходе нормативно-правовые акты.

Цифровое право – довольно новая часть правоотношений, и у него есть ряд особенностей. Одна из них – это частое внесение изменений, но не по причине некачественности законов. Просто пока законопроект проходит экспертизу, меняются рынки и, соответственно, бюджеты. Поэтому именно в цифровой среде остро востребованы правовые эксперименты и пилотные проекты.

– Со старта повсеместной цифровизации в 2010 году встала необходимость принятия соответствующих законов. Мы видим, что цифровые законы требуют изменений из-за быст­рого развития технологий, они должны адаптироваться к новым трендам. Я активно участвую в обсуждении цифровых инициа­тив и считаю, что вовлечение профессиональных ассоциаций улучшит качество принимаемых нормативных актов, – подчеркнула Екатерина Смышляева.

Сталкиваясь с вызовами в области кибербезопасности, государство активно развивает Bug Bounty – платформы для поиска уязвимостей, которые помогают улучшать защиту информационных систем. Ведь важно создавать не только работающие законы, но и практические механизмы.

– В сфере кибербезопасности на уровне законодательства нам удалось сделать очень многое, при этом не остановив и не парализовав процессы развития цифровизации. Это на самом деле сложный баланс. В респуб­лике действует много ограничений, за исполнением которых должен следить регулятор. При этом растет число объектов контроля, которые необходимо защищать, – пояснила спикер.

По мнению Екатерины Смышляевой, Цифровой кодекс – это единый проект, основанный на кодификации всех законов в отрасли. Он не заменит сущест­вующие НПА, а будет регулировать общие процессы. После положительного заключения Правительства проект кодекса планируется обсудить с ассоциациями, экспертами и научными кругами.

Заместитель генерального директора TSARKA Group Полат Тохтахунов поделился результатами работы Bug Bounty, рассказал о рисках и уязвимости различных компаний перед хакерскими атаками, а также о том, как вырастить специалиста по кибербезопасности.

– За четыре года работы мы показали, что наша платформа зачастую дешевле стандартных решений и работает круглосуточно. У нас зарегистрировано более двух тысяч «белых» хакеров. Мы уже собрали свыше полутора тысяч отчетов для государственных и коммерческих организаций и продолжаем развивать инициативу, – отметил он.

По его мнению, Bug Bounty – не просто поиск уязвимостей, а мощный инструмент для свое­временного выявления проблем, помогающий избежать финансовых и репутационных потерь. Количество атак на информацион­ные ресурсы постоянно растет, и важно осознать, что платформа – прежде всего помощник в укреплении безопасности.

Модератор мероприятия сопредседатель Комитета по информационной безопасности QazTech Евгений Питолин обозначил задачи, стоящие перед ассоциацией. Одна из основных заключается в создании условий для развития инноваций и защиты интересов технологических компаний. Она включает поддержку предпринимателей и активное участие в разработке законодательных инициатив. В эпоху цифровизации безопас­ность данных становится прио­ритетной, и важно не только внед­рять современные технологии, но и наладить эффективное взаимодействие между государст­вом, бизнесом и обществом.

#безопасность #цифровизация #кибератаки #QazTech

Популярное

Все
Памятник собаке хотят установить зоозащитники в Петропавловске
Пошел на «дело» с зажигалкой
Казахстанцы покоряют американский рынок
Гимназисты знают, как добывать электричество из дождя
«Умную» кепку для слабовидящих изобрел девятиклассник из Костаная
Известной романистке Саре Мынжасаровой исполнилось 100 лет со дня рождения
Конструктивное взаимодействие единомышленников
В Астане прошел конкурс «Шырқа, дауысым»
Осужденные исправительной колонии подарили пожилым и детям оригинальные изделия ручной работы
Пафос на грани
Реконструкция близится к завершению
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань
Чеченка с казахской душой
Новое футбольное поле открылось в Жезказгане
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Приказано выжить!
Аэрохаб Караганды: когда бизнес на высоте, цены – низкие
Сильные дожди ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Токаев: Казахстан не свернет с намеченного пути
Решительный шаг к независимости
Нужны новые подходы
Число аварий снизит «цифра»
Поза цапли оказалась надежным индикатором возрастных изменений
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
В октябре 1990-го страна ступила на новый путь развития
В Алматы будут выпускать лекарство от рака молочной железы
В канун Дня Республики награждены ученые, учителя, медики, спасатели, производственники
Как вырастить 10 детей и стать бизнес-вумен
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Кадры для атомной отрасли
Ресторан с 250 людьми загорелся в Жамбылской области
Нужны дополнительные мощности

Читайте также

«Умную» кепку для слабовидящих изобрел девятиклассник из Ко…
Гимназисты знают, как добывать электричество из дождя
Казахстанцы покоряют американский рынок
Пошел на «дело» с зажигалкой

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]