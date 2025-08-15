И сколько бы об этом ни предупреж­дали правоохранительные органы, сколько бы ни писали журналисты, количество киберпреступлений меньше не становится. Каждый раз цифровые аферисты изобретают все новые виды схем, генерируя разные способы отъема денег у граждан. Например, один из самых распространенных маскируется под предоставление государственных услуг.

Так, в прошлом месяце на удочку мошенников попался житель Акмолинской области. Мужчина получил сообщение якобы от портала eGov.kz с уведомлением: «Вам положена компенсация. Для получения средств подтвердите данные в личном кабинете». Там же была размещена ссылка, которая вела на сайт, внешне очень схожий с порталом электронного правительства.

Возможно, поэтому мужчина без особых сомнений ввел свои данные, включая ИИН, пароль и одноразовый код из SMS. Буквально через несколько минут с его счета испарились почти три миллиона тенге.

То, что это был фишинговый сайт, выяснилось уже после того, как пострадавший обратился в полицию. Оказалось, он был размещен на иностранном сервере, а переводы средств осуществлялись через несколько банковских карт, оформленных на подставных лиц. Вычислить организаторов оказалось непросто, потому как часть мошенников находится за пределами Казахстана.

Подобная история приключилась на днях и с нашей коллегой, которой позвонили якобы с Казпочты и сообщили о том, что ей пришло письмо из Налогового комитета. Все произошло в самый разгар рабочего дня, поэтому девушка не сразу сообразила, что это мошенники. Думаю, работники СМИ поймут, учитывая тот поток звонков, который поступает нам ежедневно, в том числе и с незнакомых номеров.

Далее мошенники продиктовали точный адрес ее проживания и другие личные данные, что еще больше убеждало в правдоподобности ситуа­ции. А после сообщили, что сейчас ей на телефон придет сообщение с номера 1414 с кодом, который и нужно передать. И тут, пожалуй, мало бы кто засомневался, потому как это известный многим официальный номер, с которого мы и получаем сообщения о тех или иных госуслугах.

Однако через несколько минут пос­ле того, как она отправила код, ей начали приходить сообщения от разных банков с предложениями оформить кредит. Только в этот момент девушка поняла, что столкнулась с мошенниками и тут же обратилась в полицию.

Автор этих строк тоже не раз сталкивалась с попытками обмана. Звонили мне и из полиции с историей про оформленный на мое имя кредит, и из курьерской службы с просьбой оплатить дополнительную страховку посылки. А однажды позвонили из службы безопасности одного из банков и начали уверять, что кто-то пытается оформить на меня кредит в пять миллионов тенге. В первые секунды разговора я даже поверила в происходящее, потому что у меня действительно на телефоне было установлено приложение этого банка. Но «сотруднику» на том конце провода я ответила, что хочу убедиться в достоверности информации, а для этого мне нужно обратиться в call-центр банка.

В этот момент аферист начал суетиться, торопливо мне что-то объяс­няя про код из SMS, а я тем временем завершила звонок. Связалась-таки с банком и меня тут же успокоили, объяснив, что их сотрудники не звонят своим клиентам по таким вопросам, а любые операции по кредитам осуществляются совершенно иным способом.

Во всех этих ситуациях я отметила закономерность: разговоры с мошенниками всегда сопровождаются психологическим давлением и спешкой. Этот прием используется для того, чтобы не дать собеседнику времени на размышления. Как говорится, оформить, пока тепленький.

Все, кто хоть раз столкнулся с мошенничеством, подтвердят, что действовали словно под гипнозом. Эксперты по кибербезопасности объясняют это тем, что мошенники играют на эмоциях: страх потерять деньги, радость от внезапного выигрыша или желание срочно решить проблему. При этом статистика остается тревожной: по данным Министерства внутренних дел, только за семь месяцев этого года зарегистрировано около 14 тыс. фактов интернет-мошенничества.­

И если раньше было принято считать, что жертвами кибермошенников в основном становятся пожилые люди, то реалии таковы, что попасть на их удочку могут и граждане помоложе, в возрасте от 25 до 50 лет. Пенсионеры – в силу своей доверчивости, молодые – по причине активного использования маркетплейсов и онлайн-банкинга.

Что же делать, чтобы защититься от кибератак? Полицейские и эксперты советуют не переходить по ссылкам из подозрительных SMS или мессенджеров, обязательно проверять адреса сайтов, на которые просят перейти, не вводить пароли и коды на сторонних сайтах и докладывать о подозрительных сообщениях в банк или службу 102.

Кроме прочего, можно установить двухфакторную аутентификацию, а еще вовремя завершать разговоры с незнакомыми людьми. По любым воп­росам всегда можно обратиться в ту или иную организацию и выяс­нить, насколько достоверна информация, которую вам преподнесли как аховую.

В свою очередь МВД планирует усилить работу с банками и мобильными операторами для быстрого блокирования подозрительных транзакций. Также обсуждается создание единого Центра мониторинга кибератак, который позволит в реальном времени отслеживать активность преступников.