Какая погода ожидает казахстанцев в ближайшие три дня

Как отметили синоптики, значительных изменений в температурном фоне по республике не ожидается.

Фото: Kazpravda.kz

РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 26-28 января, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, запад, юг и юго-восток страны будут по-прежнему находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления, в связи с чем сохранится ясная без осадков погода.

Остальная же территория Казахстана все еще будет под влиянием атмосферных фронтальных разделов, ожидаются снег с низовой метелью и усиление ветра.

Значительных изменений в температурном фоне по республике не ожидается, однако на юго-востоке страны прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха днем до 3 мороза - 2 тепла, в северных и горных районах – 8 мороза.