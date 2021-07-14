Какая погода ожидает казахстанцев в ближайшие три дня
Екатерина Елисеева
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на ближайшие три дня, 15-17 июля, передает Kazpravda.kz.
По данным метеорологов, неустойчивый характер погоды по-прежнему будет сохраняться на всей территории Казахстана, за исключением южных областей. С прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. Местами будут наблюдаться порывистый ветер, на юге с пыльной бурей.
"На западе температура воздуха ночью +15+23℃, днем +25+38℃, на севере, северо-западе республики температура воздуха ночью ожидается +6+20℃, в дневное время столбики термометров достигнут отметок +10+28℃, в центре и на востоке страны температура воздуха ночью +7+20℃, днем от +15+30℃, на юге и юго-востоке Казахстана ночная температура +12+23°С, дневная +27+38°С", – говорится в сообщении.