Какая погода ожидает казахстанцев в эти выходные

Погода
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Прогноз погоды по Казахстану на предстоящие трое суток предоставили в РГП «Казгидромет», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, в предстоящие дни на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, обусловленный прохождением атмосферных фронтов, ожидаются дожди с грозами.

5 апреля на севере, востоке, в центре республики ожидаются осадки в виде дождя и снега, на востоке, в горных районах юго-востока страны – осадки, временами сильные осадки.

Сильный дождь прогнозируется 6-7 апреля на западе, северо-западе, в центре, на юге, юго-востоке страны.

По РК прогнозируются туманы, усиление ветра, 5 апреля в ночные часы на севере, востоке, в центре – гололед.

Температурный фон:

На западе страны повышение ночью от 3-8 до 5-12 тепла, днем основной фон 15-22 тепла.

На юго-западе колебание температуры ночью от 5-10 до 8-13 тепла, днем от 17-25 до 12-20 тепла.

На северо-западе повышение температуры ночью от 3 мороза - 3 тепла до 2-13 тепла, днем небольшое понижение от 13-20 до 10-18 тепла.

На севере температура ночью повысится от 5 мороза - 3 тепла до 0-7 тепла, днем ожидается постепенное повышение от 8-15 до 13-20 тепла.

В центре страны ночью небольшое повышение от 5 мороза - 2 тепла до 2-10, днем повышение от 8-15 до 10-20 тепла.

На востоке ночные температуры понизятся от 2-7 тепла до 1-8 мороза, а дневные часы повышение – от 5-12 тепла до 13-20 тепла.

На юге ожидается повышение ночью от 5-13 до 10-17 тепла, днем от 18-25 до 17-28 тепла.

На юго-востоке ожидается ночью 3-12 тепла, днем повышение от 10-22 до 15-28 тепла.

 

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