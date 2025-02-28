Какая погода ожидает казахстанцев в первые дни весны

Неустойчивая погода ожидается на большей части Казахстана с 1 по 3 марта, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«В выходные дни с влиянием циклона на западные регионы и прохождением атмосферных фронтов на большей части страны ожидается снег с низовой метелью, и на юге, юго-востоке страны пройдут осадки (дождь и снег). Сильный снегопад прогнозируется 2 марта на северо-западе республики, сильные осадки ожидаются 2-3 марта на юге, 3 марта – на юго-востоке страны», - сообщили в РГП «Казгидромет».

Синоптики рассказали, что по республике также ожидаются туман, гололед, порывистый ветер.

Температура воздуха в ночные часы ожидается: на западе, северо-западе, севере - 8-23°С, на востоке, в центре -10-26°С, на юге - 2-15°С, на юго-востоке - 3-10°С, в горных районах - 12-20°С.