Какая погода ждет казахстанцев на 8 марта

Специалисты РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды на 7-9 марта, передает Kazpravda.kz.
Сообщается, что в ближайшие сутки на юге, юго-востоке, востоке с прохождением арктического фронта еще сохранятся осадки, преимущественно снег. Но холодный и обширный антициклон, сместившийся уже на северные и западные области республики, быстро распространится и на остальную территорию.
"Поэтому в праздничный день 8 марта в Казахстане ожидается, хотя и прохладная, но преимущественно малооблачная и без осадков погода. Но уже в понедельник на западные области республики начнут поступать теплые воздушные массы с Черного моря, которые быстро вытеснят холод и на остальной территории Казахстана", – говорится в сообщении.
