Какая сезонная работа разрешена иностранцам в Казахстане

В начале июля вступит в силу приказ министра труда и социальной защиты населения, утверждающий перечень профессий для сезонных иностранных работников на территории РК, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Так, в Казахстане сезонным работникам-иностранцам будет разрешено работать садовниками и садоводами, рабочими по изготовлению табачной продукции, полеводами и овощеводами, неквалифицированными рабочими в растениеводстве и животноводстве, а также в производстве смешанной растениеводческой и животноводческой продукции.

Приказ заместителя премьер-министра – министра труда и социальной защиты населения «Об утверждении перечня профессий для осуществления трудовой деятельности сезонных иностранных работников» подписан 22 июня и вступает в силу через 10 дней со дня его подписания.