Какие экологические проблемы Мангистау требуют срочного решения – обзор

Согласно официальным данным, Мангистау не входит в десятку антирейтинга регионов страны с высоким уровнем загрязненности воздуха,
но ряд проблем все же требует решения. Локально, но актуально
На Мангистаускую область выдается разрешение на 150–170 тыс. тонн валовых выбросов в атмосферу, но фактический их объем составляет 50–70 тыс. тонн.
Хотя регион нефтяной, масштабное загрязнение здесь значительно меньше по сравнению с соседней Атырауской областью, которая получает разрешение на объем валовых выбросов в размере 300 тыс. тонн. При этом в департаменте экологии Мангистауской области не скрывают: ряд локальных проблем требует решения.
Жалоб на качество воздуха в Мангистау становится все больше, что легко проследить по соцсетям. При этом население не всегда удовлетворено ответами официальных лиц и объемами штрафов, наложенных на нарушителей.
В 2019 году нарушения в части загрязнения воздуха фиксировались 79 раз, общая сумма ущерба составила 337 230 715 тенге. В 2020-м такие факты регистрировались 31 раз на общую сумму 3 063 268 948 тенге. В 2021-м – 21 раз на сумму 65 319 022 тенге.
– Локальные жалобы касаются предприятия АО «КазАзот», из труб которого время от времени появляется «лисий хвост», ТОО «МАЭК-Казатомпром», когда в осенний период наблюдается выброс пара при переходе с газа на мазутную систему. У АО «КазАзот» и ТОО «СП «CASPI BITUM», а также АО «Мангистаумунайгаз» фиксируются технологические сбои, приводящие к загрязнению атмосферного воздуха. На всех предприятиях мы провели исследования, выписаны штрафы на сумму порядка 10 миллионов тенге. Они сейчас добровольно устанавливают автоматическую систему мониторинга воздуха (АСМ) согласно требованиям нового Экологического кодекса, – сообщил руководитель департамента экологии Мангистауской области Руслан Тукенов.
Еще одна задача согласно нормам кодекса – переход на внедрение на предприятиях наилучших доступных технологий (НДТ) – технологий выполнения работ, определяемых на основе современных достижений науки и техники и наилучшего сочетания критериев достижения целей охраны окружающей среды. Для этого уже разработан ряд методик, принято более 150 нормативно-правовых актов.
В Казахстане определено 50 таких предприятий. В Мангистау в этом направлении работа проводится с такими крупными структурами, как АО «Мангистаумунайгаз», ТОО «КазАзот», ТОО «МАЭК-Казатомпром». Здесь используются технологии советского периода, а значит, руководству придется найти возможность интегрировать в производственный процесс новое оборудование. Для этого проводится технический и экологический аудит с привлечением специалистов.
– АО «КазАзот» загрязняет воздух диоксидом азота, выброс которого нужно минимизировать. Руководство предприятия проводит аудит. С помощью системы, которую они намерены внедрить, в онлайн-режиме будет видно, как загрязняется воздух на источниках, также через датчики станет возможным контролировать воздух в санитарно-защитной зоне. Помимо АСМ руководство предприятия в рамках меморандума обязалось провести модернизацию, установив оборудование по очистке воздуха, а также сточных вод, которые образуются в результате производственной деятельности. Ожидается, что вода будет перерабатываться и повторно использоваться. У предприятия ТОО «СП «CASPI BITUM» также есть наработки по внедрению АСМ. Оба предприятия уже определили места установки датчиков, – рассказывает Руслан Тукенов.
В АО «КазАзот» нашему изданию сообщили, что, в соответствии с пунктом 3 статьи 184 и пунктом 4 статьи 186 Экологического кодекса РК, операторы объектов I категории при проведении производственного экологического контроля с 1 января 2023 года обязаны установить автоматизированную систему мониторинга эмиссии в окружающую среду на основных стационарных источниках. Она позволит обеспечить передачу данных в единую информационную систему в режиме реального времени и предотвратить сверхнормативное загрязнение.
– Для исполнения действующего природоохранного законодательства, а также сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу руководство АО «КазАзот» совместно с областным департаментом экологии проработало вопрос проектирования, установки и ввода в эксплуатацию автоматизированной системы мониторинга эмиссии на стационарных источниках, дающих максимальный выброс загрязняющих веществ в атмосферу, на границе санитарно-защитной зоны предприятия и на четырех водоводах, осуществляющих забор морской воды и сброс условно-чистых вод в сбросной канал ТЭЦ-2 ТОО «МАЭК-Казатомпром». В настоящее время завершаются работы по проектированию, срок ввода в эксплуатацию запланирован на 3-й квартал 2022 года, – проинформировали в пресс-службе АО «КазАзот».
Также нам сообщили, что для достижения высоких стандартов качества окружающей среды и сокращения негативного воздействия в АО «КазАзот» ведутся работы по внедрению новых прогрессивных технологий, модернизации оборудования и повышения уровня автоматизации управления технологическими процессами.
– Один из таких проектов – отделение нейтрализации и выпарки. В нем предусмотрены полное использование реагентов, прекращение сбросов сточных вод. В соответствии с проектом конденсат сокового пара будет использоваться в производстве азотной кислоты и на собственные нужды. Кроме того, новое отделение позволит увеличить мощность производства аммиачной селитры – в среднем на 20%. При проектировании и строительстве установки использованы новейшие достижения науки и техники, приборостроения и металлургии, – пояснили на предприятии.
Стоимость строительства оценивается в размере 6 млрд тенге. Отделение нейтрализации и выпарки не имеет аналогов в стране. Чем дышим?
Проблемы на карьерах в селе Шетпе, где добывают щебень, тоже тянутся не первый год. Здесь должна быть установлена система пылеподавления при работе дробильных и сортировочных установок. Село окружено 29 карьерами, ближе остальных к населенным пунктам расположены 12 предприятий, 6 из которых активно работают.
– По Шетпе создана отдельная рабочая группа, которая контролирует процесс внедрения таких технологий. В санитарно-защитной зоне проводим мониторинговые работы, на ее территории уровень загрязнения не должен превышать 1 ПДК (предельно допустимая концентрация). У каждого производства своя мощность, поэтому на каждое распространяются разные требования. За превышение положенных норм за последние 2 года предприятия по добыче щебня оштрафованы на сумму порядка 40 миллионов тенге, – констатирует Руслан Тукенов.
Порядка 2 млн кубических метров исторически загрязненных участков на месторождениях, которые также не лучшим образом влияют на качество воздуха в регионе, должны ликвидировать нефтяные компании области в рамках меморандума с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов. Правда, понимание о необходимости такой работы пришло только после судебных разбирательств.
Неприятный запах приходит в город и от КОС-1 (канализационно-очистных сооружений), которые в Актау расположены в рекреационной зоне, и летом можно наблюдать, как рядом купаются люди.
– Замеры мы делаем, но превышения уровня там практически не наблюдается. Однако сооружение требует реконструкции. Решение проблемы местные чиновники видят в возведении «нити» между КОС-1 и КОС-2. Само КОС-1 хотят переконструировать в канализационно-опорную станцию, откуда собранная вода с помощью насосов будет перекачиваться в КОС-2 для дальнейшей полноценной очистки. Для этого мощность КОС-2 будет увеличена до 70 тысяч метров кубических в сутки.
Когда КОС-1 будет переконструировано, запахи канализации в атмосфере будут исключены. Кроме этого, освободится более 10 из 24 гектаров территорий, которые сегодня занимает КОС-1. Участок можно превратить в благоустроенную зону, – говорит Руслан Тукенов.
В Актау установлено 3 датчика РГП «Казгидромет», которые информируют департамент о высоком и экстремальном уровнях загрязнения. За последние 5 лет, как сообщает Руслан Тукенов, таких случаев не было. Зато нередко приходят сообщения о пыльных бурях, когда содержание пыли воздухе может оказываться выше нормы в 50 раз.
Чаще других такая ситуация наблюдается в Бейнеуском районе и городе Актау. Это связано с особенностями климата региона. Как пояснил главный эколог области, вопрос решать следует методом полномасштабного озеленения. Но пока в этой сфере немало проблем.Пионеры региона
Идея установки датчиков гражданского мониторинга за качеством воздуха пришла к представителям неправительственного учреждения «Эко Мангистау» в 2019 году.
Как рассказывает директор НПУ «Эко Мангистау» Кирилл Осин, после жалоб населения на качество воздуха в соответствующие государственные органы специалисты проводят лабораторные замеры, но из-за дальности расположения районов работы ведутся с задержкой. В результате выявить предельно допустимую концентрацию тех или иных веществ в воздухе не представляется возможным.
– Примерно с 2016 года к нам поступали жалобы из сел Жетыбай и Шетпе на предмет загрязнения воздуха. Вокруг Жетыбая имеются месторождения нефти, и люди связывают свое неважное состояние здоровья с деятельностью нефтяной отрасли. В селе Шетпе расположены карьеры по добыче и переработке щебня. В обоих случаях люди жаловались на качество воздуха. Доказать что-либо не представлялось возможным, поскольку стационарных постов мониторинга качества воздуха от РГП «Казгидромет» там нет. Государственных инспекторов от управления экологии в районах тоже нет, и, соответственно, ко времени, пока представитель официального ведомства по жалобе доедет на место событий для замера воздуха, а ему нужно преодолеть порядка 140 километров, все оказывается в пределах нормы. Ведь это воздух: сейчас накрыло, а через полчаса ветром рассеяло. Поэтому и возникла необходимость установки датчиков, – отмечает Кирилл Осин.
Больше всего датчики пригодились в Шетпе. И хотя оборудование не может определить, кто конкретно из недропользователей нарушает природоохранное законодательство, оно помогло жителям района доказать, что пыль с карьеров действительно изменяет показатели атмосферного воздуха, превышая норму в несколько раз. В результате данные были приведены вместе с другими жалобами сельчан: нарушение тишины из-за взрывных работ на карьерах, наличие по этой же причине трещин на домах, а также разрушение поселковых дорог движением грузового транспорта.
Приборы мониторинга за качеством воздуха, установленные экоактивистами в Мангистау, изготовлены отечественным изобретателем, который сначала реализовывал свой товар в Алматы, но в итоге распространил по всему Казахстану – это видно на карте сайта www.airkaz.org
.
Оборудование признано РГП «Казгидромет» и регулярно проходит поверку.
Для РГП «Казгидромет» данный мониторинг также важен, так как наличие дополнительного количества приборов позволяет расширить наблюдательную сеть.
– Все датчики измеряют воздух по параметру PM 2.5 – уровню взвешенных частиц, признанному ВОЗ основным индикатором контроля качества. Замеры можно отслеживать в режиме реального времени. Частички не оседают как тяжелая пыль, находятся во «взвешенном» состоянии, легко перемещаются. ВОЗ приняла этот уровень в качестве индикатора, поскольку при дыхании слизистая человека такие частицы не задерживает – они проникают в легкие, в кровь и разносятся по организму. Хуже всего, что они имеют эффект накопления, никогда не выводятся из организма и со временем могут перерасти в серьезное заболевание, – говорит Кирилл Осин.
На сегодня руководство НПУ «Эко Мангистау» установило в области 12 датчиков гражданского мониторинга. Они есть в селах Баутино, Курык, в Мунайлинском районе (на станции Мангышлак, а также в селе Баскудук), в городах Жанаозене и Актау и в других административно-территориальных единицах. Скоро датчик появится в Бейнеуском районе, и тогда Мангистау станет единственной областью в РК, где оборудование установлено в каждом районе.
В Мангистау датчики установлены и в школах. Степень загрязнения воздуха они показывают в виде 6 цветов. Если индикатор зеленый, то качество считается удовлетворительным, загрязнение не представляет риска. При желтом цвете качество воздуха является приемлемым, однако некоторые загрязнения могут вызвать проблемы со здоровьем.
Если значок окрашен в оранжевый цвет, представители чувствительных групп населения могут быть подвержены воздействию на здоровье. Красный цвет считается «нездоровым» уровнем загрязнения.
«Очень нездоровым» является фиолетовый цвет значка – он свидетельствует об опасности. Самый же «опасный» цвет – коричневый. Он предупреждает о чрезвычайной опасности. В ходе интервью мы заходим на сайт и видим, что большинство датчиков окрашено желтым цветом, это значит, что превышение нормы есть, но незначительное.
Кирилл Осин сетует, что не всегда при повышенных показателях на приборах – а это коричневый и фиолетовый окрас маячка на онлайн-карте – государственные органы дают ответ общественности на вопросы о том, что произошло. Так было, когда практически все жители Актау жаловались на резкий запах гари пару месяцев назад.
– Хотя люди жаловались, и информация прошла во всех социальных сетях и СМИ, а все датчики, включая оборудование РГП «Казгидромет», показывали превышение, на следующий день нам сообщили, что спустя половину суток после случившегося представители департамента экологии сделали замеры. Их результаты показали, что воздух в норме. Такие вещи меня удивляют, – говорит он.
В регионе идет много дискуссий о качестве воды, о наличии большого количества свалок, но, как говорит Кирилл Осин, на момент, когда возникла идея установить датчики гражданского мониторинга, практически никто не говорил о воздухе, хотя эта сфера очень важна. Если вопросы с качеством воды можно решить, установив фильтры, а несанкционированные свалки – расчищать, то с воздухом все обстоит гораздо сложнее.
– Наш проект был направлен на привлечение внимания жителей области к вопросам загрязнения воздуха, а также на то, чтобы дать людям доступ к информации. И судя по активности граждан, они действительно неравнодушны к вопросам экологии региона, – продолжает эколог.
Кирилл Осин уверен, что граждане должны воспитывать культуру проверки качества воздуха, так как человек может уменьшить его воздействие на свой организм: в день превышения допустимого уровня не заниматься спортом на свежем воздухе или продумать свой ежедневный маршрут с минимальным пребыванием на улице. Это, кстати, особенно актуально для жителей полуострова Мангистау, где оборудование РГП «Казгидромет» с завидной регулярностью фиксирует пыльные бури из-за сильных ветров.
Как сообщает Кирилл Осин, оборудование неоднократно фиксировало нарушения качества воздуха в Мангистау. С декабря 2020 года по декабрь 2021-го значения, превышающие уровни «нездоровый» и «очень нездоровый», в регионе фиксировались 157 раз. Чаще всего они наблюдались в селе Жетыбай.
– Превышения, как видите, фиксировались. И это дает людям понимание о необходимости обращаться с вопросами в официальные органы с тем, чтобы принимались соответствующие меры. Если источник загрязнения известен, должны быть найдены меры воздействия на тот или иной субъект бизнеса, загрязняющий атмосферу. Ежедневная проверка качества воздуха должна войти в нашу культуру, – считает Кирилл Осин.
В целом для понимания полной картины состава воздуха необходимы более точные исследования. Поэтому в прошлом году НПУ «Эко Мангистау» удалось включить в Дорожную карту по комплексному решению экологических проблем Мангистауской области пункт о необходимости установки 2 стационарных постов РГП «Казгидромет», которые будут замерять воздух: не только возможные отклонения от нормы уровня РМ 2.5, но и от других норм (превышение диоксида азота, сероводорода и других элементов).
– Это важно прежде всего для Жетыбая из-за близкого расположения нефтяных месторождений, где в воздухе может превышаться допустимая норма сероводорода, – подытожил Кирилл Осин.