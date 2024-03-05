Какие мероприятия пройдут к 8 марта в Астане

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6 марта в зале филармонии им. Е.Рахмадиева в 19:30 состоится праздничный концерт группы «Жігіттер», посвященный 20-летию коллектива, в этот же день в театре оперы и балета «Астана Опера» состоится праздничный концерт «Ты - моя мелодия», в Государственном театре танца «Наз» - концерт «Ару ғұмыр» .



7 марта в ряде образовательных учреждений столицы запланированы праздничные мероприятия. Так, в ДМШ №3 им. Е. Серкебаева, ДМШ №2 им.Р. Баглановой, средней школе №16 будет организован праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 8 марта «Праздник Весны». Также в Центре технического творчества будет организована концертная программа среди учащихся кружка технического дизайна «Ардакты анашым».



7 марта в филармонии им. Е.Рахмадиева в 19:30 состоится сольный концерт Нурболата Абдуллина.



8 марта в 18:00 на сцене ГАТТ им.М. Горького состоится спектакль «Восемь любящих женщин», в Музыкальном театре юного зрителя в 14:00 и в 19:00 поставят спектакль «Алмаз», а также в театре «Жастар» в 19:00 покажут театрализованную концертную программу «Миниатюры любви».



8 марта в 19:30 в филармонии им. Е.Рахмадиева состоится концерт «Тохтар и Бейбит: новая программа», а 9 марта в 19:00 в Конгресс-центре состоится сольный концерт певицы Инны.



9 марта во Дворце мира и согласия в 19:30 состоится сольный концерт Алишера Каримова. А в 19:00 в филармонии им. Е. Рахмадиева пройдет праздничный концерт театра юмора и сатиры «Шымкент Шоу».



Также в этот день в школе-гимназии №65 пройдет спартакиада среди преподавателей и воспитателей школ и детских садов.



10 марта в 19:00 в филармонии им. Е.Рахмадиева состоится концерт Куандыка Рахима и Альбины Шардаровой «Будем вместе».



В преддверии праздника во всех районах столицы пройдет церемония награждения многодетных матерей подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа».

Аким района Байконыр поздравит тружеников тыла, а в других районах запланированы мероприятия по поздравлению активных женщин. Также в центре социального обслуживания «Қамқор» пройдут праздничные мероприятия, посвященные получателям звания «Қамқор арулары» и для сотрудников.