День Республики: какие мероприятия пройдут в Астане

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В Астане на День Республики проведут свыше 200 праздничных мероприятий, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

«В рамках празднования Дня Республики в столице запланировано проведение более 200 культурно-массовых, образовательных, спортивных и социальных мероприятий, в том числе праздничные концерты, автопробеги, выставки, экскурсии для детей по знаковым объектам, круглые столы, турниры по национальным видам спорта, раздача продуктовых корзин социально уязвимым слоям населения и многие другие мероприятия», – сообщил руководитель управления внутренней политики города Нурдаулет Альмуханов.

По данным акимата, мероприятия пройдут как на центральных площадках и крупных объектах, так и на территории жилых массивов, в организациях образования и так далее.

Запланированы крупные спортивные мероприятия: 21-22 октября чемпионат Республики Казахстан по конкуру, с 23 октября по 6 ноября чемпионат Азии по боксу среди молодежи и юниоров. Вход для зрителей на спортивные соревнования свободный.

23 октября театральный сезон открывает Русский театр драмы имени М. Горького с показом премьеры драмы «Алия».

24 октября в 18:00 Государственная академическая филармония имени Е. Рахмадиева приглашает на праздничный концерт с участием творческих коллективов.

24 октября жителей и гостей столицы порадует концертная программа Государственного театра танца «НАЗ» «Республикам Қазақстан». Начало – в 19:00.

24 октября в 20:00 в ледовом дворце «Барыс-Арена» состоится концерт знаменитой этно-рок-группы «Улытау» в честь 25-летия коллектива.

25 октября в 17:00 во Дворце мира и согласия намечен концерт-спектакль «Отан қымбат».

Кроме того, в эти дни совместно с районными акиматами пройдут праздничные концерты в жилых массивах окраин 5 районов Астаны:

- в парке «Коктал» – в 15:00;

- по улице Бараева – в 15:00;

- в жилом массиве Интернациональный, улица Мереке, 2/1 – в 15:00;

- в ЖМ Пригородный – в 12:00;

- в микрорайоне Жагалау – в 12:00.