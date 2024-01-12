Какие меры реализует Казахстан по защите прав человека

Так, были созданы необходимые законодательные условия для демократического развития, защиты прав человека и укрепления верховенства закона.

В частности:

- обеспечено широкое участие граждан Казахстана в процессе принятия политических решений в рамках внедрения принципов концепции «Слышащего государства»;

- создана сбалансированная система политического управления и внедрены принципы подотчётности Правительства и большей транспарентности. Цель – обеспечить необратимость начатых процессов политической трансформации страны и строительства «Справедливого Казахстана».

Ключевые реформы

1. Демократическое участие:

Президентская реформа закрепила в законодательстве положение об однократном семилетнем сроке для Президента РК - без права на переизбрание, что позволило укрепить принципы демократии в Казахстане.

Реализованы конституционные реформы, направленные на ликвидацию суперпрезидентских полномочий. Президентские полномочия ограничены в отношении местных исполнительных органов и сокращена «президентская квота» в Сенате.

Порог регистрации официальных политических партий снижен в четыре раза – с 20 000 до 5 000. Правила регистрации упрощены.

Такая либерализация национального законодательства привела к регистрации новых политических партий – «Республика» и «Байтак», которые выиграли парламентские выборы вместе с такими признанными партиями, как «Ак Жол», Народная партия Казахстана и «Ауыл» в марте 2023 года.

Существенно расширились полномочия Мажилиса. Согласно новой избирательной модели выборы прошли по партийным спискам и одномандатным округам. По итогам выборов в марте 2023 года в Парламент прошли шесть партий, три из которых впервые получили депутатские мандаты, при этом одна из парламентских партий является оппозиционной.

Выборы 2022-2023 годов позволили обеспечить политическую конкуренцию в Казахстане путем реализации новой системы регулирования выборов, соответствующей требованиям ОБСЕ.

Введена квота для женщин, молодежи и лиц с особыми потребностями в избирательных партийных списках и при распределении парламентских мандатов.

Впервые в истории Казахстана были проведены выборы акимов районного и городского уровней, что привело к обновлению порядка 60% руководства на уровне сельских округов.

Полномочия местных органов власти также были расширены за счет трансформации регионального финансирования и создания новых регионов в Абае, Улытау и Жетысу. Местное самоуправление было передано местным органам власти.

Создан Президентский молодежный резерв. Молодым специалистам, прошедшим несколько этапов отбора, представлена возможность занять руководящие должности на государственной службе.