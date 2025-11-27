Какие продукты должны быть в школьном меню, ответили в Казахской академии питания

Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

Руководитель этой академии Алмаз Шарман отметил, что более 60% хронических неинфекционных заболеваний связаны с нездоровым питанием

Фото: primeminister.kz

Школьное питание должно включать пять основных компонентов: овощи, фрукты, цельнозерновые, молочные продукты и белки. Об этом в ходе круглого стола о безопасности детей от контрафактной продукции, организованного Институтом парламентаризма, рассказал президент Казахской академии питания Алмаз Шарман, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Напомним, с 1 сентября 2025 года во всех школах страны действуют новый стандарт школьного питания. Активное участие в разработке стандарта принимала Казахская академия питания.

Руководитель этой академии Алмаз Шарман отметил, что более 60% хронических неинфекционных заболеваний связаны с нездоровым питанием. Поэтому научная организация занимается изучением качества и безопасности пищевых продуктов и тесно взаимодействует с госорганами.

Одним из важных результатов проведенной работы академия называет сокращение в школьном меню нормы сахара на человека почти в два раза. Исключены газировка, фастфуд и концентраты, и в рационе стало больше растительной пищи.

– Пять основных компонентов должны включать в школьное питание. Это овощи, фрукты, цельнозерновые, молочные продукты и белки, – отметил ученый.

Алмаз Шарман добавил, что около трети школьной еды дети не съедают, иногда из-за вкуса или из-за коротких перемен. Академия предлагает разнообразные модели организации питания: ланч-боксы, шведский стол, ланч-пакеты. И эти подходы уже тестируются в школах Алматы и Астаны.

 

 

#питание #здоровье #школьники

