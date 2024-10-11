Какие товары привезут в Астану аграрии четырех областей Казахстана

Общество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В эти выходные, 12-13 октября, в Астане пройдет сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей Алматинской, Жетысуской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата столицы

Фото: акимат Астаны

Аграрии четырех регионов привезут в Астану более 900 тонн сельскохозяйственной продукции. В списке товаров: мясо, овощи и фрукты, молочные продукты, растительное масло, мёд, рыба, колбасные изделия, сахар, а также различные кондитерские изделия.

Львиную долю продукции представят товаропроизводители Павлодарской области - порядка 550 тонн. Их них большая часть - картофель, овощи и бахчевые, которыми славится регион. Аграрии Жетысуской области привезут более 120 тонн продукции: свежие фрукты и ягоды, мясо, картофель, овощи и сахар.

Алматинская область реализуют в столице порядка 200 тонн продукции, только четверть из них составят овощи и фрукты, в том числе знаменитый алматинской сорт яблок «Апорт». Западно-Казахстанская область порадует большим количеством мясных изделий, мукой собственного производства и макаронами.

Жители и гости столицы смогут не только приобрести продукцию напрямую от фермеров, но и насладиться концертной программой с участием артистов из представленных областей.

Ярмарка будет открыта для всех с 9:00 до 18:00.

Отметим, что в этом году ярмарка проходит напротив ипподрома «Казанат» по адресу шоссе Каркаралы. Для удобства жителей и гостей столицы в период проведения ярмарок будут обеспечены автобусные маршруты № 18, 37, 303 и 323.

Ярмарки будут проходить каждые выходные до 27 октября.

 

#Астана #сельхозпродукция #ярмарки

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