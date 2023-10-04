Какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня
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На большей части республики ожидается теплая погода.
РГП "Казгидромет" предоставил прогноз погоды по Казахстану на 5-7 октября, сообщает Kazpravda.kz.
По данным синоптиков, в ближайшие дни жителей северных, центральных и восточных регионов Казахстана ждет теплая погода без осадков.
"Солнце прогреет воздух в дневные часы на севере страны до 15-23 градусов, на юге сохранится 20-28 градусов тепла. На западе, юге и юго-востоке республики ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами и порывистым ветром", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на севере, в центре и на востоке страны в ночные часы все еще сохраняются заморозки до 1-3 градусов.