Фото: ДП Акмолинской области

В социальных сетях бурно обсуждается видео, на котором КамАЗ с прицепом едет без задних колёс на одной стороне, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Акмолинской области

Как сообщили в патрульной полиции региона, за рулём находился житель Косшы. Инцидент произошёл утром 11 октября около 09:15, на 35-м километре автодороги «Астана - Коргалжын».

- Водитель вёз уголь из Шубарколя (Карагандинская область) и спешил доставить груз точно в срок. По его словам, в пути у прицепа вышло из строя колесо с одной стороны. Чтобы доехать до точки назначения, он просто снял их и перераспределил груз на уцелевшие. Так как поблизости не оказалось ни одной станции техобслуживания, то другого выхода, кроме как продолжить путь в таком виде, у него не было. Опираясь на свой многолетний опыт в сфере грузоперевозок, он решил, что «так доедет», - рассказали в ДП.

Однако, по мнению сотрудников полиции, подобная езда - грубое нарушение правил эксплуатации транспортных средств и серьёзная угроза для всех участников дорожного движения.

В отношении водителя составлен административный протокол по ст. 590 ч.5 КоАП РК «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств».