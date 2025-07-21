Камерная музыка лета: столичных меломанов приглашают на концерты

Культура,Театр,Музыка
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Дана Аменова
корреспондент

Летний период театрального межсезонья в «Астана Опера» будет отмечен яркими концертными программами Камерного зала имени Куляш Байсеитовой

Фото: пресс-служба театра

Традиционные «Музыкальные каникулы в «Астана Опера» пройдут на столичной сцене 25 июля и 8 августа, а 1 августа вниманию публики будет предложен увлекательный «Пассакалия на бис», сообщает Kazpravda.kz 

Проект «Музыкальные каникулы в «Астана Опера» – это выступления талантливых молодых артистов Казахстана, которые проходят обучение в ведущих творческих вузах нашей страны и зарубежья. Подающие надежды дарования уже успели заявить о своих способностях выступлениями на площадках разных стран мира и победами на престижных международных конкурсах, а теперь с нетерпением ждут предстоящей встречи с родными казахстанскими слушателями.

В эти дни на сцену театра выйдут студенты Музыкальной консерватории Дж. Россини в городе Пезаро (Италия), Кельнской высшей школы музыки и танца (Германия), Королевской консерватории Шотландии и Школы Генри Перселла для юных музыкантов (Великобритания), Университета Карнеги – Меллона (США), Московской государственной консерватории им. П. Чайковского и многих других авторитетных вузов. 

25 июля свое искусство зрителям представят вокалисты Нурай Шалман, Айдос Арниязов, скрипачки Дарига Казкенова, Жанель Бекенова, альтист Адиль Каримов, виолончелисты Сеит Жаныбеков, Илхам Аймбетов, флейтистка Камила Исмагулова, пианист Бейбарс Смаилов и композитор Алиби Жанат.

Концертмейстеры – Шахизада Кульсеитова, Рахима Тойке. А 8 августа на сцену выйдут сопрано Алина Кулбаева, скрипачки Нурия Канифа Кадыржан, Диана Макажан, флейтистка Афина Мавиди, фаготист Абылай Жумаке, пианистки Радия Оразалинова, Жулдыз Ерженис, перкуссионист Айдар Фазылов. Концертмейстер – Малика Аймакова.

В эти дни прозвучат национальные произведения, такие как плач Ажар из оперы «Абай» А. Жубанова, Л. Хамиди, казахская народная песня «Япурай» в обработке Н.К. Кадыржан, Вариации для домбры и фортепиано А. Жаната и др. Кроме того, будут исполнены шедевры мировых классиков Л. Ван Бетховена, В.А. Моцарта, Дж. Верди, Й. Гайдна, Ф. Шуберта, Ф. Листа, И. Брамса, К. Дебюсси, Э. Изаи, А. Скрябина, С. Рахманинова, Г. Венявского, А. Вьетана, А. Пьяццоллы, О. Гордели и т.д.

Помимо проекта «Музыкальные каникулы в «Астана Опера», в рамках летнего репертуара Камерного зала также состоится концерт «Пассакалия на бис».

1 августа перед жителями и гостями столицы предстанут артистка оркестра театра скрипачка Айя Габбасова, пианистка Анара Камельинова и виолончелист Азамат Мухтарулы, в настоящее время обучающийся в школе Иегуди Менухина в Лондоне.

В интересную программу вошли произведения разных эпох, от барокко до романтизма, в том числе Пассакалия Г.Ф. Генделя – Й. Хальворсена, «Фантастические пьесы» Р. Шумана, Фортепианное трио №1 си мажор И. Брамса и «Цыганские напевы» П. Сарасате. Изюминкой вечера, безусловно, станут творения выдающихся отечественных авторов – Кюй Мансура Сагатова и «Поэма» Кенжебека Кумисбекова.

#музыка #концерты #лето #меломаны

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