Вольник Камил Куруглиев завоевал бронзовую медаль чемпионата мира U20

Представитель команды Казахстана по вольной борьбе Камил Куруглиев (до 92 килограммов) стал третьим на чемпионате мира в Понтеведре (Испания), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz

Фото: НОК РК

Вольник на ЧМ дошел до полуфинала, где уступил Мустафагаджи Малачдибирову из России.

В итоге казахстанский спортсмен бился за бронзовую медаль. Ему противостоял иранец Амирреза Далири. Куруглиев выиграл со счетом 8-5, тем самым став бронзовым призером.

Добавим, что 8 сентября пятым стал Абдинур Нурланбек (до 61 килограмма), уступивший в схватке за третье место Бхуванешу (Индия).

Ранее чемпионом мира стал Ризабек Айтмухан (до 97 килограммов).