Камин-убийца

Трагедия произошла в ночь со вторника на среду. Бригада скорой помощи, прибывшая на вызов в один из частных домов, расположенных по улице Байконыс в микрорайоне «Игилик», констатировала смерть угарным газом владелицы дома 1969 г. р. Предполагается, что причиной летального исхода стало отравление угарным газом.

В стационар госпитализированы 27-летний мужчина и двое детей, 2020 и 2021 годов рождения, в состоянии средней степени тяжести. Причина их резко ухудшившегося самочувствия выясняется. По предварительной версии, они могли надышаться угарным газом.

Аварийная бригада газоснабжающей организации, обследовав жилище, выяснила, что в помещении кухни установлен, помимо газовой плиты, отопительный газовый камин иранского производства, который соединен кислородным шлангом длиной около семи метров. Дымоотводящая труба-гофра камина длиной более трех метров выведена через стену на улицу под козырек крыши дома. При этом в дымоходе нет тяги.

Аварийная бригада отключила подачу газа в дом. Причины несчастного случая будут точно определены по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Специалисты предупреждают, что иранские газовые камины не предназначены для установки в жилых помещениях. Их используют на террасе, веранде – там, куда непрерывно поступает свежий воздух.