Камин-убийца Общество 1 марта 2024 г. 1:00 1 Любовь Доброта, Шымкент Предположительно, угарным газом отравилась целая семья, используя для обогрева дома газовый камин. фото из архива "КП" Трагедия произошла в ночь со вторника на среду. Бригада скорой помощи, прибывшая на вызов в один из частных домов, расположенных по улице Байконыс в микрорайоне «Игилик», констатировала смерть угарным газом владелицы дома 1969 г. р. Предполагается, что причиной летального исхода стало отравление угарным газом. В стационар госпитализированы 27-летний мужчина и двое детей, 2020 и 2021 годов рождения, в состоянии средней степени тяжести. Причина их резко ухудшившегося самочувствия выясняется. По предварительной версии, они могли надышаться угарным газом. Аварийная бригада газоснабжающей организации, обследовав жилище, выяснила, что в помещении кухни установлен, помимо газовой плиты, отопительный газовый камин иранского производства, который соединен кислородным шлангом длиной около семи метров. Дымоотводящая труба-гофра камина длиной более трех метров выведена через стену на улицу под козырек крыши дома. При этом в дымоходе нет тяги. Аварийная бригада отключила подачу газа в дом. Причины несчастного случая будут точно определены по результатам судебно-медицинской экспертизы. Специалисты предупреждают, что иранские газовые камины не предназначены для установки в жилых помещениях. Их используют на террасе, веранде – там, куда непрерывно поступает свежий воздух. #Шымкент #отравление #семья #угарный газ #иранский камин