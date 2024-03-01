Камин-убийца

Общество
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Любовь Доброта, Шымкент

Предположительно, угарным газом отравилась целая семья, используя для обогрева дома газовый камин.

фото из архива "КП"

Трагедия произошла в ночь со вторника на среду. Бригада скорой помощи, прибывшая на вызов в один из частных домов, расположенных по улице Байконыс в микрорайоне «Игилик», констатировала смерть угарным газом владелицы дома 1969 г. р. Предполагается, что причиной летального исхода стало отравление угарным газом.

В стационар госпитализированы 27-летний мужчина и двое детей, 2020 и 2021 годов рождения, в состоянии средней степени тяжести. Причина их резко ухудшившегося самочувствия выясняется. По предварительной версии, они могли надышаться угарным газом.

Аварийная бригада газоснабжающей организации, обследовав жилище, выяснила, что в помещении кухни установлен, помимо газовой плиты, отопительный газовый камин иранского производства, который соединен кислородным шлангом длиной около семи метров. Дымоотводящая труба-гофра камина длиной более трех метров выведена через стену на улицу под козырек крыши дома. При этом в дымоходе нет тяги.

Аварийная бригада отключила подачу газа в дом. Причины несчастного случая будут точно определены по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Специалисты предупреждают, что иранские газовые камины не предназначены для установки в жилых помещениях. Их используют на террасе, веранде – там, куда непрерывно поступает свежий воздух.

#Шымкент #отравление #семья #угарный газ #иранский камин

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