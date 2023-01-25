Канело станцевал под казахскую песню

Ролик был снят во время тренировок боксеров промоушена в одном зале с Альваресом.

Фото: sports.kz

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль "Канело" Альварес станцевал на тренировке под казахскую песню "Тойға шашу", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Видео данного момента опубликовал Instagram-аккаунт промоутерской компании Suleimen Promotions. Ролик был снят во время тренировок боксеров промоушена в одном зале с Альваресом.

"Подготовка, которую мы провели со всемирно известным боксером, абсолютным чемпионом, нашим партнером Саулом ("Канело") Альваресом, стала для наших ребят большим опытом. Каждый момент тренировки был полезным и интересным. Подготовка в одном зале с известным мастером кожаных перчаток привела к усилению сотрудничества между двумя странами. Канело очень уважает казахскую страну и искусство. Особенно любит танцевать, получая невероятные впечатления от казахских песен. Это отрывки из этого момента", — говорится в описании к видео.

Напомним, заключительная часть трилогии GGG и Канело состоялась в Лас-Вегасе в сентябре 2022 года и завершилась единогласным решением судей в пользу «Канело». Таким образом, он успешно защитил титулы чемпиона мира во втором среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и WBO.