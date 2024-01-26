Карагандинец обналичивал деньги через фиктивные займы МФО

Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Преступную деятельность по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ организовал житель Карагандинской области. Проводится досудебное расследование, передает корреспондент Kazpravda со ссылкой на АФМ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

- Житель Караганды подозревается в использовании фиктивных займов, полученных в микрофинансовых организациях (МФО) путем заключения с контрагентами-покупателями тройственного договора. Он производил оплату не в адрес подконтрольной ТОО, а в адрес МФО, якобы в счет погашения задолженности", – рассказали в АФМ.

Такая схема позволяла обналичивать деньги и выдавать их физлицам якобы по договорам займа для материальной выгоды в виде процентов от общей суммы (от 2% до 6%).

Так, в период с 2022 года по настоящее время общий оборот по реализации 9 компаний с контрагентами-покупателями превысил 40 млрд тенге. 

"Следствие установило, что преступную деятельность организовал житель Карагандинской области, ранее осужденный за аналогичное преступление к 3,5 годам ограничения свободы. Расследование продолжается", – отметили в агентстве.

Там же подчеркнули, что при совершении мнимых сделок и незаконного обналичивания средств, бюджет страны недополучает миллиардные суммы в виде неуплаченных налогов. Этот вид экономического преступления влияет на реализацию государственных социальных проектов, выплату пенсий, пособий, строительство дорог, больниц и школ.

В АФМ призвали сообщать о фактах злоупотребления полномочиями, хищениях или других экономических правонарушениях в Telegram-бот «АФМ Insider».

#АФМ #мошенничество #займы #МФО #обналичивание

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