Карасайское послание из прошлого

Ущелье Карасай в Байзакском районе, привлекаю­щее исследователей и любителей истории, известно своими многочисленными наскальными рисунками, оставленными нашими далекими предшественниками. Несмотря на то что они были обнаружены абсолютно случайно, их находка оказалась весьма значимой для науки всей страны.

– Археологический комплекс «Карасай», что в переводе с казахского языка означает «черное ущелье», относящийся к бронзовому и раннему железному векам, занимает площадь в несколько гектаров. Именно наличие много­численных петроглифов на этой территории подтверждает длительную историю ее заселения древними людьми, – отметил руководитель областной дирекции по охране и восстановлению историко-культурных памятников Сауран Калиев.

В свое время здешние наскальные рисунки изучал не один ученый. В период с 1970 по 2000 год исследования возглавлял историк и краевед Кузембай Байбосынов. В 1990–2010 годы значительный вклад в сохранение и исследование карасайских петроглифов внес историк-краевед Жамбыл Беспаев. Были и другие ученые. Благодаря их усилиям в 2010 году памятник был включен в сборник «Историко-культурные памятники» Жамбылской области. Спустя три года памятник был вновь исследован. На сей раз за дело взялся археолог Досбол Байгунаков, которым впоследствии был поставлен вопрос о музеефика­ции объекта.

– Люди, селившиеся здесь две тысячи и более лет назад, еще не умели писать. У них не было письменности, но древние художники запечатлели в наскальных рисунках повседневную жизнь. Здесь наши предшественники проводили различные культовые обряды – молились о плодородии, удачной охоте, своем потомстве. Эти рисунки, которым более 3–4 тысяч лет, являются своего рода посланием из прошлого, которое сегодня мы должны сберечь, – сказала жамбылский краевед Анна Крокошева.

К сожалению, несмотря на то что памятник истории находился под охраной государства, долгое время некоторые предприниматели и местные жители, то ли не зная об этом, то ли игнорируя закон, использовали камни, в том числе с изображениями, в своих целях. Были и те, кто решил увековечить свои имена на скалах поверх уже имевшихся изображений. Из-за их неправомерных действий часть рисунков пострадала либо вовсе исчезла. Об этом неоднократно били тревогу как общественники, так и журналисты. Писала об этой проблеме и наша газета.

В нынешнем году в Карасай была организована очередная научно-исследовательская экс­педиция. На протяжении двух летних месяцев на месте работали представители факультета истории Казахского национального университета имени аль-Фараби под руководством профессора Досбола Байгунакова. Ими проведены археологические и исследовательские работы, подготовлен научный отчет, снят документальный фильм. Также издано более 300 экземпляров книги «Жартас жауһарлары» и 300 брошюр «Қарасай петроглифтері». Кроме того, проведена музеефикация объекта, что стало большим событием для представителей сферы туризма. Специально для гостей, интересующихся прошлым, установлены лестницы, позволяющие рассматривать наиболее известные петроглифы в непосредственной близости, выставочные стенды, металлические ограждения, информационная табличка, указатели и другое.

Свидетелем проведенной работы стал старший научный сот­рудник Национального музея РК, академик НАН РК, профессор Жакен Таймагамбетов, который отметил, что наскальные рисунки сосредоточены на разных плоскостях сланцевых пород, слагающих горы Ботамойнак, и их, безусловно, можно рассматривать как важную часть археологического наследия и источник материальной культуры.

– Карасайские петроглифы по своей технике нанесения и общей композиции сюжетов схожи с теми, что обнаружены на ранее известных памятниках Жамбылской области, таких как Акбулым, Котыр, Аксуек, Анырахай… Здесь можно увидеть изображения козлов, быков, верблюдов, колесниц, лошадей, солярных знаков. К настоящему времени на территории урочища установлены указатели к местонахождению памятника, участки с наибольшими скоплениями петроглифов ограждены и имеют фотографии с самыми оригинальными рисунками. На подъеме к полотнам петроглифов появились лестницы с перилами, внизу имеются пояснительные тексты на двух языках, а также беседка и скамейки, где можно отдохнуть. Одним словом, все сделано с любовью, чтобы посетители могли получить исчерпывающую информацию о памятнике археологии в комфортных условиях. И это только начало. Впереди у организаторов большие планы по благоустройству объекта. Немаловажна и близость объекта Карасай к городу Таразу, – поделился впечатлениями Жакен Таймагамбетов.

Как сообщил глава областной дирекции по охране и восстановлению историко-культурных памятников, рисунки Карасая стали первым музеефицированным объектом наскальной живописи в этом регионе. К сожалению, удаленность археологических объектов от населенных пунктов и их труднодоступность не всегда позволяют проводить их музеефикацию. Именно по этой причине появление этого объекта имеет огромное значение для развития туристской отрасли региона.

– Наскальные рисунки, которые повествуют о различных аспектах повседневной жизни в разных уголках мира, являются важным источником информации, – сказал Сауран Калиев. – Но, несмот­ря на значительные успехи в их исследовании, ряд вопросов все же остается открытым. Возможно, именно в многогранности, многослойности и актуальности изучения петроглифов кроется объяснение этому факту. То же самое можно сказать и о галерее ущелья Карасай, которая представляет собой уникальный памятник древней культуры. Эти наскальные рисунки не только отражают быт и мировоззрение людей, живших много лет назад, но и являются свидетельством богатой истории региона. Считаю необходимым рассмотреть возможность внесения комплекса петроглифов «Карасай» в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По информации областной дирекции по охране и восстановлению историко-культурных памятников, все изображения на камнях выполнены техникой пикетажа, то есть выбиванием, иногда с помощью железного инструмента или камня, но никогда не раскрашивались. По подсчетам специалистов, в настоящее время здесь обнаружено свыше 500 разных изображений, хотя прежде их было гораздо больше. Каждое из них уникально. По своей экспрессивности и информативности местные петроглифы не уступают ярчайшим памятникам всей Центральной Азии.

Петроглифы эпохи средней бронзы составляют древнейшую и наиболее впечатляющую серию наскальных изображений в комп­лексе «Карасай» и обладают высокой эстетической и культурной ценностью. Мастера наскальной живописи того времени отличались широтой своего мышления, что выразилось в изображениях солнцеголовых божеств, героев, воинов с оружием, колесниц, различных знаков и символов, а также животных – быков, куланов, лошадей, верблюдов, кабанов, волков и оленей.

– Наскальные рисунки занимают особое место среди историко-культурных памятников. По количеству петроглифов казахская степь занимает одно из лидирующих мест на Евразийском континенте. Большую часть из них обнаружили на территории Жамбылской области. Однако все это не сделало петроглифы Карасая всемирно известными. Думается, причина заключается в том, что до сих пор не проводились конкретные научные исследования, а проекты, связанные с комплексом, так и не были реализованы, – отметил Сауран Калиев.

Ученые считают, что музеефи­кация наскальных рисунков Карасая поможет исправить эту ситуацию.