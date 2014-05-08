Караул у Вечного огня

С самого раннего утра у Поста № 1 – Вечного огня – в почетном карауле сменяли друг друга лучшие ученики городских школ. Ставшая традиционной акция «К могиле неизвестного солдата ты в праздники и в будни приходи…» призвана воспитывать уважение к историческому прошлому и настоящему нашей страны среди подрастающего поколения.

Официальная часть праздника открылась церемонией награждения победителей городского конкурса военно-спортивной игры «Улан». Обладательницей заветного Кубка стала команда школы-гимназии № 21. Торжественным маршем наряду с победителями перед собравшимися прошли участники конкурса, занявшие почетные места. С поздравлением к горожанам обратилась заместитель акима Алматы Зауреш Аманжолова.

– 7 мая – день рождения Вооруженных сил независимого Казахстана, – отметила она в своем выступлении. – Эта дата олицетворяет одновременно и летопись героических подвигов казахстанцев, и преемственность традиций служения Отечеству, воспитывая в нас преданность своей Родине и верность долгу.

Торжественное мероприятие по случаю Дня защитника Отечества продолжилось праздничным концертом с участием популярных артистов и коллективов. Тысячи алматинцев ждали самое главное событие – ровно в 12 часов на большом экране началась прямая видеотрансляция Военного парада со столичной площади «Қазақ елі».

Незадолго до начала трансляции парада в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев завершилась еще одна показательная акция. День защитника Отечества Алматинский клуб марафонцев отметил праздничным забегом, в котором могли принять участие все желающие. Более 150 участников – мужчины, женщины и дети – отправились на дистанции в 5, 3 и 1,5 км соответственно. Победителем на самой длинной дистанции стал 27-летний Санат Каиров. Совсем немного уступили своим более молодым соперникам и ветераны бега – 75-летний Торехан Фазылжанов, 67-летний Марат Балтабаев и 72-летний Сабырбек Шиликбаев.

– Мы уверены в том, что нынешнее молодое поколение способно достойно защитить мирные завоевания суверенного Казахстана, – отметил подполковник в отставке Марат Балтабаев. – Но и старшее поколение, как вы убедились по результатам забега, еще в строю.

Уак МАНБЕТЕЕВ,

фото Бориса Бузина

Алматы