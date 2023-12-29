Карин: Казахстан переходит к очень важной трансформации – формированию нового качества нации

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«Уходящий 2023 год стал еще одним годом, изменившим Казахстан. И речь не только о реформах, изменивших общий дизайн политической системы и заложивших основу новой экономической модели. Но и о событиях, переживая которые, граждане осознавали необходимость перемен, изменения общественных ценностей и норм», – обозначил Карин в своем Telegram-канале.

Первое полугодие 2023 года прошло под знаком практической реализации политических реформ, которые стартовали еще в 2022 году. Начал работу Конституционный суд (с 1 января), состоялись выборы в Сенат парламента (14 января), были избраны по новым правилам депутаты Мажилиса и маслихатов всех уровней (19 марта), усилен статус уполномоченного по правам человека.

Таким образом, итогом первого полугодия стало завершение сложного процесса институциональной перезагрузки политической системы, отметил госсоветник.

«Во втором полугодии 2023 года основной фокус госполитики постепенно переместился на вопросы перезагрузки системы общенациональных ценностей. Начало этой работе положила туркестанская речь президента Касым-Жомарта Токаева на втором заседании Национального курултая (17 июня), в которой он обозначил перечень основных идеологем: Независимость и Патриотизм, Единство и Стабильность, Справедливость и Солидарность, Закон и Порядок, Доверие и Ответственность, Культ знаний и Профессионализм, Бережливость и Трудолюбие. Разного рода события в дальнейшем показали актуальность такой постановки вопроса. Общественные дискуссии разворачивались вокруг тем необходимости соблюдения принципов законности и порядка, защиты прав женщин и детей, противодействия бытовому насилию, борьбы с вандализмом и бескультурьем и т.п. Это показывает, что и в обществе усиливается запрос на формирование и соблюдение новых норм личной и общественной культуры», – подчеркивает Ерлан Карин.

Одним словом, резюмировал он, Казахстан переходит к новой, более сложной, но очень важной трансформации – формированию нового качества нации.