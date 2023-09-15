Карин провел совещание с главами государственных аналитических структур

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В рамках поручения главы государства, данного на втором заседании Национального курултая по обеспечению качественного экспертно-аналитического сопровождения государственной политики, госсоветник Ерлан Карин провел совещание с руководителями Казахстанского института стратегических исследований, Института внешнеполитических исследований, Казахстанского института общественного развития, Центра военно-стратегических исследований, Института экономических исследований, Института парламентаризма и других аналитических структур, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz.

На совещании главы исследовательских институтов представили рекомендации по поводу повышения качества экспертно-аналитической деятельности, налаживания эффективного взаимодействия мозговых центров между собой и государственными органами, в том числе, и на региональном уровне.

В свою очередь Ерлан Карин обозначил основные подходы по координации и совершенствованию деятельности аналитических структур, разработки аналитических документов, повышению качества подготовки кадров в этом направлении.

По итогам обсуждения была достигнута договоренность, что такого рода встречи будут проходить на системной основе.