В эпоху стремительной цифровизации и роста общественных ожиданий перед следственными органами стоят задачи особой важности: обеспечение качест­ва расследований и укрепление доверия граждан. От того, насколько грамотно и безошибочно работает следователь, зависит не только исход конкретного дела, но и восприятие системы правосудия в целом.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Научно-практическим ответом на эти вызовы стало издание методических рекомендаций «Эффективная организация деятельности следователя правоохранительных органов», автор которых – докторант Академии правоохранительных органов при Генпрокуратуре майор службы экономических расследований ДЭР по области Жетысу АФМ РК Ербол Курманбаев. Как он отмечает, цель книги – не просто изложить теоретические основы следственной деятельности, а предложить системный и прикладной подход, который поможет следователям действовать эффективно, грамотно и с максимальной ответственностью. Труд сочетает научные разработки, практический опыт и аналитическое осмысление текущих проблем правоохранительной практики.

Особое внимание Ербол Курманбаев уделяет процессу адаптации следственной работы к современным условиям. В книге подробно рассматриваются возможности использования цифровых технологий и аналитических платформ, направленных на автоматизацию рутинных задач, повышение прозрачности расследований и снижение вероятности процессуальных ошибок. По мнению автора, интеллектуальные системы и алгоритмы обработки данных в недалеком будущем станут неотъем­лемой частью досудебного расследования, значительно расширив возможности следователя.

Однако, как подчеркивает исследователь, технологии не заменят человека. За каждой проверкой, решением и выводом стоит личная ответственность сотрудника. Поэтому важное место в издании занимает развитие так называемых soft skills – профессиональной коммуникации, критичес­кого мышления, стрессоустойчивости и служебной этики. Эти качества формируют моральный и интеллектуальный каркас современного следователя.

Практическая часть книги включает подробный анализ наиболее типичных ошибок, допускаемых в ходе досудебного расследования, а также конкретные алгоритмы их предотвращения. Рекомендации носят прикладной характер и адресованы в первую очередь молодым специалистам, начинающим путь в правоохранительной системе. Вместе с тем они будут полезны и опытным следователям, заинтересованным в совершенствовании своей работы в соответствии с современными требованиями.

