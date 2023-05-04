Kaspi.kz получил гран-при и два "золота" международной маркетинговой премии E+Awards

Другое
343

Впервые в Центральной Азии прошел международный конкурс на самые эффективные рекламные кампании, маркетинговые и коммуникационные решения - E+Awards.

Абсолютным победителем конкурса стал Kaspi.kz. В номинации «Устойчивый успех» за создание всенародного праздника выгодных покупок Kaspi Жұма казахстанская компания получила две награды: гран-при и «золото». Также Kaspi.kz стал обладателем «золота» за кампанию «Здравствуйте, я ваш Kaspi Гид». Самым эффективным агентством года в Центральной Азии, жюри признало GForce/Grey (Казахстан) за работы с Kaspi.kz.

Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе прокомментировал:

«Наша миссия – создавать инновационные сервисы, которые улучшают жизнь нашим любимым клиентам. Нашим первоочередным приоритетом является создание сервисов и продуктов непревзойденного качества. И с помощью наших рекламных кампаний мы стараемся про них рассказать нашим любимым клиентам. Мы рады, что жюри международного конкурса присудило наивысшие награды нашей команде. Спасибо каждому нашему клиенту и партнеру, что пользуетесь сервисами Kaspi.kz и вдохновляете нас на постоянные улучшения и инновации!»

Авторитетное жюри, в состав которого вошли 52 эксперта, признало компанию лидером по таким показателям, как узнаваемость бренда (Brand Awareness), проникновение (Penetration), интерес к бренду (Consideration), намерения покупателей делать покупки, (Purchase lntent) и визуализация бренда (Brand lmage Attributes).

#банк #финансы #Центральная Азия

Популярное

Все
Вчера в нашей стране стартовал второй сезон самого масштабного спортивного футбольного реалити-шоу Казахстана Super Bol
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
В столице прошел международный фестиваль искусств «Айман приглашает»
Военный экшен «Время патриотов» Серикбола Утепбергенова удостоен премии «Выбор критиков» в номинации «Лучшие спецэффекты»
В мире чудных персонажей
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Четверых граждан Китая сняли с авиарейса в Алматы
Объявлены даты ЕНТ-2023
Казахстанским перевозчикам выдают онлайн на пунктах пропуска разрешение на проезд по территории Китая
9,5 млн тенге осталась должна банкам казахстанка после звонка незнакомца
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Касым-Жомарт Токаев принял участие в субботнике в Астане
С молчаливого согласия Кудебаева в ДП массово применялись пытки во время январских событий – Генпрокуратура
Кошанов: Важно усилить продовольственную безопасность на пространстве ТюркПА
Арсенал оружия обнаружили у подозреваемого в хулиганстве алматинца
Совещание по вопросам сохранности мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави провел госсоветник
Половина медучреждений в Туркестанской области находится в ветхом состоянии
Мужчина размахивал пистолетом в кафе в Усть-Каменогорске
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Наркоделец-универсал: подозреваемого в производстве и продаже наркотиков задержали в Алматы
США хотят нарастить инвестиции и торговлю с Казахстаном
Спецгруппа Генпрокуратуры изучает законность тендеров Озенмунайгаз
Пьяные мужчина и женщина напали на полицейских и разбили служебное авто в Экибастузе
Элеватор горит в Костанайской области
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
Подросток сбросился с крыши девятиэтажки в Кокшетау
Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
Затопить нельзя сохранить
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
В Акорде был проведен ауызашар от имени президента
Чемпионат Азии по борьбе пройдет в Астане
Получить земельные участки станет проще в Казахстане
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Пять новаций Социального кодекса

Читайте также

Погода без осадков ожидается 4-6 мая в Казахстане
В Астане будут уничтожать не всех комаров
Резко похолодает на выходных в Казахстане
Прокурор настоял на увеличении штрафа "Казцинку" в 174 раза…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]