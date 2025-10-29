Главы государств ознакомились с редкими историческими экспонатами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

В ходе посещения Национального музея президентам Казахстана и Финляндии были представлены уникальные историко-культурные ценности начиная с доисторического периода и до сегодняшних дней.

Главы государств осмотрели залы древнетюркской цивилизации, древнего искусства и технологий Великой Степи, традиционной культуры казахов, где ознакомились с редкими историческими экспонатами.